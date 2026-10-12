シンガポールでのレースに関する各紙の論評をまとめた。

F1：各紙の論評・イタリア

Gazzetta dello Sport：「キミにマッチポイント。アントネッリは、困難な週末に直面した身体面と技術面の課題に、強い闘志で立ち向かった。この若きベテランは今回もほぼ完璧に状況を乗り切り、自身初となる歴史的なF1世界選手権タイトルを追い求めている。彼にはとうの昔に手にする資格があった栄冠だ」

Corriere dello Sport：「フェルスタッペンとレッドブルは、まさに見事な仕事をやってのけた。この成功はアントネッリへの警告でもある。今季の世界選手権の決定的な終盤戦に向けても、来季に向けてもだ。一方のアントネッリは、並外れた才能と、厳しい条件下でも最大限の結果を引き出せる類まれな能力を証明した」

Tuttosport：「フェルスタッペンはとにかく唯一無二だ。セパンでのショーに続き、今度はシンガポールで再び華麗な走りを見せた。スタートはまさに名人芸。称賛に値するのはドライバーだけではない。エースの傑出した活躍によって再び勝利への軌道に乗ったチーム全体にも拍手を送りたい。残るグランプリでも、まだ数々の驚きが待っているはずだ」

La Repubblica：「アントネッリはアメリカンドリームを描いている。早ければオースティンで初の世界選手権タイトルに手が届くかもしれない。大きな夢を実現したいなら、この決定的な局面でもうミスは許されない。そのことを彼は十分な成熟ぶりをもって理解している。テキサスへ行こう、カウボーイ・キミ！」

La Stampa：「良い時も悪い時も、アントネッリは繰り返し表彰台に立ち、世界選手権タイトルは今や手の届くところにある。フェルスタッペンは絶好調で、キミに本格的な挑戦を仕掛けられる。その力があることは疑いようもないが、今からアントネッリを本当に追い詰めるには、すでに遅すぎるだろう。2人の真の一騎打ちが始まるのは、おそらく来年だ」

Il Messaggero：「この素晴らしい週末、フェルスタッペンは持てる力を余すところなく証明した。オランダ人ドライバーが帰ってきた！ レッドブルは競争力を取り戻し、フェルスタッペンは並外れたドライバーとしての地位を改めて示した。ほとんどミスをせず、あらゆる好機を生かすチャンピオンだ。印象的なパフォーマンスで上位の座を取り戻し、世界選手権の王座を争うアントネッリへのプレッシャーを強めている」

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F1：各紙の論評・イングランド

The Guardian：「マックス・フェルスタッペンは、適切なマシンを得ればどれほど圧倒的になれるかを鮮やかに証明した。シンガポールGPでは敵なしだった。ただ、レッドブルがそのマシンを用意するまでにはシーズンのほぼ全てを要し、オランダ人ドライバーにとってタイトルは今や手の届かないところにある。マリーナ・ベイのコースでその後方を走った世界王者確実のキミ・アントネッリは、戴冠まであと1レースとするのに十分な結果を残した」

The Telegraph：「マックス・フェルスタッペンが帰ってきた。メルセデスは早くも懸念を抱いている」

Daily Mail：「20歳のキミ・アントネッリがF1世界王者になることは確実で、誰も彼に近づくことすらできない。全ては決着した。他のドライバーは今すぐエンジンを止めていい」

F1：各紙の論評・オランダとフランス

De Telegraaf：「マックス・フェルスタッペンはF1で素晴らしい時期を迎えている」

L'Equipe：「ついに成し遂げた！ 2位が3回あったものの、9度の挑戦で勝てなかったマックス・フェルスタッペンが、ようやくシンガポールを制した。彼の勝利記録にまだ加わっていなかった数少ないサーキットの一つだ。ついに勝利を手にするにあたり、オランダ人ドライバーはさほど苦労する必要さえなかった」

F1：各紙の論評・オーストリア

Kronen Zeitung：「4度の世界王者マックス・フェルスタッペンが、シンガポールでのF1ウィークエンドを完全制覇で締めくくった」

OE24：「キミ・アントネッリに世界選手権のマッチポイント。レースを制したマックス・フェルスタッペンと並び、アントネッリはシンガポールの週末における大きな勝者の一人だった」







