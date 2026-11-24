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火曜日に伝えられた報道によると、2025年アフリカ・ネーションズカップのタイトルをめぐるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判決は、モロッコからこの栄冠を奪っただけでなく、その影響はさらに広範に及ぶという。

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8カ月以上にわたる待機と憶測、食い違う発言、そして10月初めにスイスのローザンヌで開かれた公聴会を経て、 スポーツ仲裁裁判所は火曜日に判決を下し、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝をめぐる長い紛争に終止符を打った。 セネガルに待ち望んでいた裁定をもたらすとともに、モロッコからタイトルを剥奪した。

規定では、スポーツ仲裁裁判所の判決はスイス連邦最高裁判所に上訴することが可能だ。同裁判所は同国の最高司法機関である。

この判決はモロッコにとって大きな痛手であり、同国は史上2つ目の星を逃すことになった。しかし、判決には別の側面もある。

『フット・メルカート』によると、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝をめぐるスポーツ仲裁裁判所の判決を受け、モロッコは多額の費用を負担せざるを得なくなるという。

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セネガルが正式にタイトルを取り戻した一方で、モロッコ王立サッカー連盟は、セネガルサッカー連盟が起こした仲裁手続きの費用の一部を引き続き負担しなければならない。

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本日下された判決の第6項では、スポーツ仲裁裁判所の事務局が後日決定するこれらの費用を、両団体で分担すると定めている。

モロッコサッカー連盟が費用の3分の2を、アフリカサッカー連盟が残りの3分の1を負担する。したがって、請求の正確な金額はモロッコ連盟にもまだわかっていない。

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2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝をめぐる騒動の詳細

騒動の発端は、スコアレスのまま迎えた後半終了間際、主審がモロッコにPKを与えたことだった。この判定に、セネガルの選手たちとパプ・ティアウ監督は激怒した。

セネガル代表の選手数名が抗議のためにピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、ピッチに戻って試合を続行させた。

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試合再開後、モロッコはタイトルを決める絶好のチャンスを得たが、ブラヒム・ディアスがパネンカでPKを失敗。ボールはGKエドゥアール・メンディの手に難なく収まった。

試合は延長戦にもつれ込み、パプ・ゲイェが決勝点を挙げてセネガルに史上2度目の優勝をもたらした。地元での優勝を待ち望んでいたモロッコのファンは衝撃に包まれた。

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騒動は試合終了の笛とともに終わったわけではなかった。一部のモロッコ人記者とセネガルのパプ・ティアウ監督との間で緊張が高まり、口論が起きた。ティアウ監督は、選手たちをロッカールームに引き揚げさせた判断で批判を浴びていた。

試合後の記者会見は中止となり、ティアウ監督は翌日に謝罪した。一方、アフリカサッカー連盟は決勝での出来事を受け、同監督に5試合の出場停止処分を科した。

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試合から2カ月後、アフリカサッカー連盟の上訴委員会は大会規定第84条に基づき、セネガルを棄権扱いとし、モロッコに3-0の不戦勝を与える決定を下した。