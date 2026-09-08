本日火曜日の朝、2026年版「ヤシン賞」の候補者リストが発表された。同賞はバロンドールの表彰の一環として世界最優秀ゴールキーパーに贈られるもので、今回のリストではイタリア人ゴールキーパー、ジャンルイジ・ドンナルンマが3年ぶりに落選する結果となった。

この名誉ある賞を争う10名のゴールキーパーで構成される最終候補者リストには、今年イタリア人ゴールキーパーやセリエAで活躍する選手が一人も含まれなかった。

10名の候補者リストには次の面々が名を連ねた。モロッコのヤシン・ブヌ（アル・ヒラル）、ベルギーのティボ・クルトワ（レアル・マドリード）、スペインのジョアン・ガルシア（バルセロナ）、スイスのグレゴール・コベル（ボルシア・ドルトムント）、アルゼンチンのエミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラおよびチェルシー）、セネガルのエドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ）、スペインのダビド・ラヤ（アーセナル）、ロシアのマトベイ・サフォノフ（パリ・サンジェルマン）、スペインのウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）、そしてカーボベルデのゴールキーパー、フォジーニャ（コロコロおよびシャベス）である。

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ドンナルンマは2025年の前回版でヤシン賞を受賞しており、これは（2024-2025）シーズン終了時にパリ・サンジェルマンをクラブ史上初のUEFAチャンピオンズリーグ制覇へと導く上で貢献した功績によるものだった。

このイタリア代表主将は、同賞を2度受賞することに成功したわずか2人のゴールキーパーの一人であり（2021年と2025年）、もう一人は2023年と2024年に同賞に輝いたアルゼンチンのエミリアーノ・マルティネスである。

ドンナルンマの候補者リストからの落選は、2025年夏にパリ・サンジェルマンからマンチェスター・シティへ移籍したことを受けてのものだ。シティでは全大会通じて43試合に出場し、その間に41ゴールを喫し、18試合で無失点を記録、両大会のいずれの試合にも出場していないにもかかわらずFAカップとカラバオカップの2つのタイトルを獲得した。