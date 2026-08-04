タイス・ダリンガは、ボローニャでの最後の公式戦をすでに終えている可能性が高い。クラブはこのFWの退団について、期限付き移籍か完全移籍かを問わずゴーサインを出しており、解決策を探っているという。『Voetbal International』が報じた。

ダリンガは2024年夏、1600万ユーロ超でトゥールーズから加入。26歳のフローニンゲン出身FWは同クラブで86試合37ゴール8アシストと見事な結果を残していた。

フランス時代とは対照的に、ダリンガはイタリアでは先発の座を確保できなかった。強力なライバルであるサンティアゴ・カストロが、特にビッグマッチではほぼ常に優先されていた。

それでもダリンガは、主に途中出場ながらロッソブルーで80試合に出場。12ゴール8アシストを記録し、得点面で貢献した。

2028年半ばまでの契約をスタディオ・レナート・ダッラーラで残しているものの、ダリンガは今夏に退団が可能となっている。オランダ人FWはレンタル移籍でも完全移籍でも認められる。

『Voetbal International』によれば、ラ・リーガとブンデスリーガのクラブがすでにダリンガを説得するため「本格的な動きに出ている」という。セリエAの中位クラブも関心を示している。スペインでは以前からバレンシアとの関連が報じられていた。

ダリンガのライバルだったカストロは、アルゼンチン人FWに3500万ユーロを支払ったASローマへの新たな挑戦のため、すでにボローニャを離れている。一方でアルテム・ドウビクは逆の道をたどった。ウクライナ代表FWは買い取りオプション付きのレンタルで加入する。



