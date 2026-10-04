タイス・ダリンガがインスタグラムで重傷のひざの負傷について反応した。26歳のFCケルン所属FWは土曜日の午後に前十字じん帯を断裂し、今季はほぼ確実に終了となった。

ダリンガは日曜日、インスタグラムで「残念ながら、悪夢が昨日現実になってしまった」とつづった。「何が起きたのか、今でも信じられない」

「これを受け入れるのは難しい。でも、できるだけ早く戻るためにすべてを尽くす。それまでは、今季がそれでも良い形で進むように、チームとこの素晴らしいクラブを全力で支えていく。届いたすべてのメッセージに感謝している。必ず戻る」

ダリンガは土曜日の午後、同じ街を本拠地とするヴィクトリア・ケルンとの親善試合で負傷した。数時間後、FCケルンは同選手が前十字じん帯の負傷を負い、数カ月にわたって離脱すると発表した。

ダリンガは昨夏、ボローニャからレンタルで加入した。8月29日にはブンデスリーガでまさに夢のようなデビューを飾り、66分から途中出場すると、TSGホッフェンハイム戦で1-2のビハインドを自らの2ゴールでひっくり返し、3-2の勝利に導いた。

その後、出場可能だった2試合では得点を挙げられなかった。そのため、今季の得点数はその2ゴールで止まる可能性が高い。今季終了後にはドイツのクラブ側にダリンガを完全移籍で買い取るオプションがあるものの、これがケルンでの最後の試合になった可能性もある。

右利きの同選手は、これまでオランダ代表として1試合に出場している。2023年11月21日、ジブラルタルとの欧州選手権予選（0-6）でオランダ代表デビューを果たした。