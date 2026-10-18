タイス・オースティングが父ヨセフを苦しめ、PECズウォレにアイセルダービーでの勝利をもたらす





















PECズウォレは日曜午後、暫定指揮官コンビのデニス・ファン・デル・レーとマイケル・ファン・デル・ヴェルフの下、ライバルのゴー・アヘッド・イーグルスを下した。ズウォレの主役は2得点を挙げたタイス・オースティングだった。

PECズウォレは先週末にSCカンブールに0-1で敗れた後、ヘンリー・ファン・デル・フェフトの解任を決めた。暫定指揮官コンビのファン・デ・レーとファン・デル・ヴェルフの下、ズウォレは見違えるようなプレーを見せた。

ホームチームが好スタートを切ったものの、MAC3Parkでは試合の流れに反してゴー・アヘッド・イーグルスが先制した。後方からのロングボールをシェレル・フロラヌスが止められず、そのプレーで負傷した。

ボールはそのまま抜け、ヴィクトル・エドヴァルドセンがゴール前へ送った。GKヤスパー・スヘンデラールが対応を完全に誤り、ステファン・インギ・シグルダルソンが至近距離から決めて0-1とした。

先制を許した後、PECズウォレは攻勢を強めた。18歳のヒレス・ファン・デル・ワルが反転して放ったシュートはわずかに枠を外れ、シドニー・ファン・ホーイドンクのシュートもゴール前をかすめた。

後半はホームチームのシュートが実った。ファン・ホーイドンクがペナルティーエリアのすぐ外から放ったシュートは、ポストの内側をたたいて鮮やかに決まり、1-1に。ほどなくしてタイス・オースティングは、ゴー・アヘッドの監督を務める父ヨセフ・オースティングの前で強烈なシュートをクロスバーの下側に当てた。

その後、オースティングが鮮やかなゴールを決めた。左サイドからのクロスをゴール上隅に流し込み、父が率いるチームを相手に自身通算5点目を記録。終盤にはクーン・コストンスも得点を加え、4-1となった。

この勝利でPECズウォレは15位に浮上。ゴー・アヘッド・イーグルスはVriendenLoterijエールディヴィジの9位にとどまっている。