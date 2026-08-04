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タイアニ・ラインデルスに具体的な関心　マンチェスター・シティが6400万ユーロを提示へ

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マンチェスター・シティ
ノッティンガム・フォレスト
タイアニ・ラインデルス

タイアニ・ラインデルスは、マンチェスター・シティをわずか1シーズンで離れる可能性がある。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、ノッティンガム・フォレストがオランダ代表MFに強い関心を示しているという。

ラインデルスは昨夏、5500万ユーロでACミランから加入。ミランでは議論の余地のないスター選手の一人だった。ズヴォレ出身の同選手はマンチェスターでも好スタートを切ったが、徐々にベンチへと追いやられていった。

28歳のラインデルスは、2030年半ばまでエティハド・スタジアムとの契約を残している。そこではこの夏から、エンツォ・マレスカがクラブのレジェンドであるペップ・グアルディオラの後任となっている。

マレスカがラインデルスをどの程度評価しているかは不透明だ。いずれにせよ、ノッティンガムはラインデルスに具体的な関心を示しており、ショートリストに加えている。

ただしフォレストは、ラインデルス獲得へ多額の投資を強いられることになりそうだ。The Daily Mail によれば、同選手の移籍金は6400万ユーロとされている。これが実現すれば、シティは元AZの同選手の売却でわずかな移籍益を得ることになる。ラインデルスには以前、ニューカッスル・ユナイテッドやアトレティコ・マドリーも関心を示していると報じられていた。

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ラインデルスは昨季、シティで公式戦合計2810分間プレー。その間に7ゴール8アシストを記録し、ゴールのうち5得点はプレミアリーグで挙げたものだった。

ノッティンガムはすでに、シャフェル・シュラーガーをRBライプツィヒからフリーで獲得し、セントラルMFを補強している。一方で、主力選手のエリオット・アンダーソンは1億3500万ユーロという高額でマンチェスター・シティへ移籍した。

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