メディアの報道によると、負傷のためタアウーン戦を欠場したアル・ヒラルのフランス人FWカリム・ベンゼマが、次節のアル・クロード戦への出場について、その見通しを明らかにした。

アル・ヒラルは、ベンゼマが足の指の負傷により、本日土曜日、キングダム・アリーナで行われるロシェン・リーグ第27節のタウーン戦を欠場すると発表した。

サウジアラビアのジャーナリスト、ハムド・アル・スワイリ氏は、自身の公式Xアカウントでのツイートで、ベンゼマが次節のアル・フールード戦には出場可能になると述べた。

アル・ヒラルは来週水曜日、キングダム・アリーナでアル・クロードを迎え、ロシェン・リーグ第29節の前倒し試合を行う。

アル・イッティハドとの契約を解除した後、昨冬の移籍期間中にアル・ヒラルに加入して以来、ベンゼマは6試合に出場し、そのうち5ゴールを決め、さらに2アシストを記録している。

なお、この試合は、同フランス人FWが怪我のためアル・ヒラルを欠場する3試合目となる。第10節から延期されていたタウーン戦、および第24節のアル・シャバブ戦も、同様の理由で欠場していた。

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