ダ・シウバ、ファヴェーラからバルレッタのピッチへ「オーバーヘッドでゴール。ダービーは僕にとって最高の夜だった」

マテウス・ダ・シウバ（バルレッタFW）は、金曜夜のバーリとのダービーを自身の2得点で決めた一戦について、こう語った。「おそらく僕のキャリアで最も重要な試合だ。勝利という意味でも、歴史という意味でも、そして2得点という意味でもね。勝ち点3を持ち帰れたこと、自分自身の2得点についてもとても嬉しい。





さらに、ビアンコロッシ戦の勝利についてはこう続けた。「完璧な夜だった。ダービーだったし、すべてが完璧だった。この2得点は息子に捧げる。バルレッタ？ どこまで行けるかを言うにはまだ早い。未来について話すのは好きじゃないけど、楽しめると思う」





「オーバーヘッドキック？ ゴールに背を向けた状態だったし、あの状況でできる唯一のことだと思った。うまくいったよ。今はここにいられて幸せだし、バルレッタでは本当に大きな家族を見つけた」









こんな物語がある -「ダ・シウバ、アレ、そして日曜にはゴールを決めてくれたらいい、できれば、できれば……」 その一方で、プッティッリ・スタジアムで行われたセリエCのプーリア勢ダービー、バルレッタ対バーリの“サウンドトラック”は、実に映画的な味わいを帯びていた。こうしたことは今回が初めてではない。ファンがマテウス・ダ・シウバに捧げたチャントは、映画『L’allenatore nel pallone』と、オロンツォ・カナのロンゴバルダをけん引した伝説的なブラジル人、アリストテレスを否応なく想起させる。ダ・シウバもまた彼と同じくファヴェーラの出身で、サッカーをするための最初の一足の靴さえ買えなかったこと、そして父の犠牲にゴールで報いてきたことを語っていた。







