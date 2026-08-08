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Goal.com
ライブ
Daan RotsVERSUZ
Jeroen van Poppel

翻訳者：

ダーン・ロツ：「人づてに、彼がアヤックス行きを望んでいると聞いている」

アヤックス
トゥウェンテ
ノア・ラング
D. Rots

ダーン・ロツは、ノア・ラングがアヤックス復帰に前向きだという話を耳にしたという。FCトゥウェンテのアタッカーはサッカーポッドキャスト『VERSUZ』で、周囲を通じてラングがアムステルダムへの移籍に乗り気だと聞いたと明かした。

アヤックスは、ミカ・ホツの後継候補としてラングをリストアップしている。ベルギー人ウインガーにはパリ・サンジェルマンが強い関心を示しており、以前の報道によれば約6000万ユーロで退団が認められるという。

ロツは『VERSUZ』で、ラングのアヤックス加入の可能性について問われ、そこで注目すべき情報を明かした。FCトゥウェンテのウインガーは「やっぱりノア・ラングを狙っているんでしょ？」と切り出した。

その後、ロツは自ら聞いた話の内容を説明した。「いろいろなところから、ノア・ラング自身もそれをかなり望んでいると聞いた。そう聞いている」と、このアタッカーは語った。

さらにロツは、ラングがアムステルダム復帰を最初から除外しているわけではないとあらためて強調した。「彼はアヤックスに前向きだと聞いている。でも、あそこは彼のクラブでもあるよね？」と話している。

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ナポリでは退団が認められているため、ラングの移籍は実現の可能性があるようだ。オランダ代表のアタッカーは、以前の報道によればイタリアのクラブで将来の構想に含まれておらず、約2500万ユーロで退団が可能だという。



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