「ダーリン…止まったら電話してね」…ユッタが決して読むことのなかったメッセージ

リヴァプールのFW、ポルトガル人スター、ディオゴ・ジョタが命を落とした悲劇的な事故から数ヶ月が経過したが、彼の物語が再び脚光を浴びている。 彼の最期の数日間における感動的な人間的な詳細を明らかにした新たな自伝が発表され、現代サッカー界で最も悲痛な物語の一つに、さらなる感情的な深みを加えている。

『彼は二度と戻らない…あまりにも長い時間』と題されたこの本は、ポルトガルのジャーナリスト、ジョゼ・マヌエル・デルガドによって執筆され、ジョタの最期の数時間を描いている。また、事故の直前に妻のルティ・カルドソが送った感動的なメッセージが、彼の手元に届くことはなかったことも明らかにしている。

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読まれなかった手紙

カルドソはメッセージにこう綴っていた。「ダーリン、仕事が終わったら電話して。あなたに見せたいものがあるの」。これは、彼女がちょうど受け取ったばかりの二人の結婚式の動画への言及だった。彼女は、その言葉が彼に送る最後のメッセージになるとは知らず、運命が彼女の人生を永遠に変えてしまう悲劇を隠していた。

当時28歳だったジョタは、わずか11日前にポルトで恋人と結婚したばかりだった。肺の手術を受けた後、医師から飛行機での移動を控えるよう助言されたため、陸路でイングランドに戻ることを決めていた。

スペイン北部を車で走行中、追い越しを試みた際にタイヤが破裂し、車は道路から逸れて炎上、彼と弟のアンドレ・シルバは即死した。

スペインの捜査当局は、この事故の要因として速度超過が関与していた可能性を示唆しており、この事故はヨーロッパおよび世界のスポーツ界に衝撃を与えた。

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リヴァプールFCとサポーターたちは悲しみに包まれ、チームメイトや監督たちは感動的な言葉で彼を偲び、チームが卓越した選手であり、サッカーの足跡を残す前に人間としての足跡を残した謙虚な人物を失ったと語った。

この新しい伝記は、事故の詳細を語るだけでなく、ジョタの私生活に深く踏み込み、名声に染まらなかった彼のもう一つの顔を描き出している。

質素で謙虚

妻によれば、彼は質素で穏やかな生活を好み、プレミアリーグのスター選手という立場でありながら、スポットライトを浴びることなく、ほとんどの時間を家族と過ごしていたという。

本書の各章には、ニュースが確定する直前の瞬間を振り返る両親の感動的な証言が収録されている。

父親のヨアキム・ヨッタ氏は、深夜に娘婿の妻から心配そうな電話を受けたと語る。その直後、何か悪いことが起きたと直感し、悲劇が事実であることを確認する前に、彼女の家へと向かう長く辛い道のりを歩み始めた。

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一方、母親のイザベルは、ディウゴの同行者として旅に同行していた末っ子のアンドレから返事が来なかった際、漠然とした不安を感じたと語った。

本書は、大きな成功を収めながらもルーツを忘れなかった選手の人間的な姿を描き出し、彼の献身、穏やかさ、そして家族生活を愛する姿勢について語ったチームメイトやコーチたちの証言を集めている。

静かな旅立ち

著者は、この伝記の目的が単にスポーツ選手としての軌跡を記録することだけでなく、謙虚に生き、静かにこの世を去った一人の人間の記憶を後世に伝えることにあると強調している。

ディオゴ・ジョタの死は、単なるチームやサッカーファンの損失にとどまらず、スポットライトや栄光の裏側には、一瞬にして消え去るかもしれない愛や夢があることをすべての人に思い起こさせる、人間的な悲劇であった。彼について書かれた数多くの言葉の中でも、未読のまま残されたあの手紙は、途中で途絶えてしまった愛の不朽の象徴として残っている。

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