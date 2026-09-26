スペインの首都マドリードのダービーは、依然として審判をめぐる論争に包まれている。先週日曜日にアトレティコが2－1で制した一戦において、主審オルティス・アリアスとVAR担当審判トゥルビオ・スアレスのジャッジについて、数日にわたって議論が続いている。

その渦中で最も注目を集めたのは、レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョが試合終了後に見せた激しい抗議だった。彼は2つの審判の判定に関する印刷された写真を提示し、それぞれジュード・ベリンガムとフェデ・バルベルデへの荒い接触を理由に、クティ・ロメロとカン・インスの2選手の退場を求めたのだ。

アトレティコ・マドリードの監督ディエゴ・シメオネは、試合後の記者会見でこの行動をいち早く批判し、次のように語っていた。「我々は特別な立場にあり、監督として広くメディアに取り上げられる存在だ。だからこそ発言には慎重でなければならない。審判や同僚への敬意の払い方を知らなければならないし、モウリーニョであれ、シメオネであれ、フリックであれ、ペジェグリーニであれ、誰かが敬意の一線を越えたなら、それは受け入れられないことであり、その一線を越えるべきではない」

次に口を開いたのは、代表合宿に参加中のアトレティコ・マドリードのスペイン代表アレックス・バエナだった。彼は「テレマドリード」に対して非常にはっきりと語り、この騒動は試合結果から注意をそらすことが目的だと強調した。スペイン紙「アス」が伝えたところによると、ロヒブランコスの背番号10はこう述べた。「彼は負けたから文句を言っているのだ。もし逆の結果だったら、審判をめぐる論争についてこれほど話題にはならなかっただろう。これはいつものことだ。レアル・マドリードがアトレティコに負けると、自分たちの敗戦ではなく、他のことに焦点を当てようとするのだ」

バエナはポルトガル人監督の行動についてこう締めくくった。「あれはかんしゃくか？ ああ、私にはそう見える。あの一連のパフォーマンスや振る舞いは、まるでかんしゃくのようで、負け方や敗北の受け入れ方を知らない証しに見える」