ダービー終盤の劇的展開で、アーセナルが優勝に王手

アーセナルはロンドン・ダービーでウェストハムに1-0で辛勝し、優勝へ大きく前進した。残り2試合で2位シティとの差は5ポイントに広がった。

序盤はアーセナルが押し込んだ。カラフィオリのシュートはブロックされ、トロサールの至近距離ヘディングはクロスバーを叩いた。直後、カラフィオリのシュートも枠外。ウェストハムは守勢に回り、先制を許さないことを祈るだけだった。

前半終盤にはウェストハムが流れを掴み、ラヤがヘディングを好守。後半もホームの声が響き、アーセナルは苦戦した。決定機は少なく、サカのシュートはオフサイド。

終盤にはマテウス・フェルナンデスのシュートをラヤが好守で阻み、アーセナルを救った。直後、カウンターからトロサールが待望の先制点。ウェストハムは痛恨の敗戦となった。

直前にアルテタはサカに代えてマドゥエケを投入し、さらにウーデゴールも投入していた。終盤にはウェストハムのスタッフが退場し、下位チームは不利な状況で試合を終えた。

96分、ウェストハムのコーナーキックからカルム・ウィルソンが得点。一時的にアーセナルは勝利を逃すかと思ったが、VARチェックの結果、ラヤへのファウルで得点は取り消された。112分、試合終了のホイッスルが鳴り、アーセナル選手とファンは安堵した。