マンチェスター・ユナイテッドのサポーターが、来週日曜日に予定されている注目のマンチェスター・ダービーを前に、新たなデモの実施を発表した。反対派のサポーター団体「The 1958」が、複数のサポーターに被害をもたらしたチケット転売業者への取り締まりを背景に、「オールド・トラフォード」でクラブ運営陣に対する行動を呼びかけたものだ。

この呼びかけは、シーズンチケット保有者の一部に対して誤って処分と入場禁止が科されたことを受け、彼らの間で激しい怒りが広がったことを受けたもの。同団体は公式声明を発表し、すべてのグループが結束する必要性を強調したうえで、「世代を超えてクラブに時間と金銭と忠誠を捧げてきたサポーターは、敬意をもって扱われるに値する」と述べた。英紙「ザ・サン」が報じた。

同団体はスタジアムに向かうサポーターに対し、現地時間午後3時にスタジアム付近で始まる平和的なデモへの参加を呼びかけた。試合は午後4時半にキックオフの予定となっている。声明では、チケットの入場禁止問題は例外なくすべてのサポーターに関わる問題だと強調し、処分の撤回と証拠の提示を求め、正義を要求し、犯していない罪で忠実なサポーターを扱うのをやめるよう求める団結のスローガンのもとに集うよう呼びかけた。

一方、マンチェスター・ユナイテッドの運営陣は、チケット転売に対する取り組みを「成功だった」と評価しつつ、その措置の過程で一部のサポーターが被った意図しない不快感について謝罪した。一方で、複数のサポーター団体は、透明性の欠如と、試合入場禁止処分が科される前に自らを弁明する真の機会がなかったことに強い不満を示した。

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スポーツ面では、監督マイケル・キャリック率いるチームが、約2年ぶりとなるホームでのUEFAチャンピオンズリーグ初戦に臨む準備を進めている。来週木曜日にアゼルバイジャンのサッバフを迎える一戦だ。マンチェスター・ユナイテッドは、2023-2024シーズンにグループステージからの苦い敗退を喫した大陸の大会に復帰することになる。

ユナイテッドは国内で不安定な状況の中でダービーに臨む。ハル・シティに敗れ、イプスウィッチ・タウンに勝利し、直近ではエヴァートンと引き分けるという不安定な立ち上がりを見せた結果、プレミアリーグの順位表では11位に位置している。これにより、全勝で試合に臨む隣人マンチェスター・シティを相手に、難しい試験に直面することになる。