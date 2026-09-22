マドリードダービーでアトレティコ・マドリードに1対2で敗れた後、レアル・マドリード内で怒りが高まっている。ファンやメディアからは、チーム内のいくつかの課題について変更を求める声が上がっており、ジョゼ・モウリーニョの就任と新戦力の獲得が、昨シーズンの問題の解決に今のところ成功していないとの見方が背景にある。

スペインメディアの報道によると、批判は主に3つの点に集中しており、最も顕著なのはヴィニシウス・ジュニオールの調子、そしてベルナルド・シウバとカルロス・エスパイの起用法である。チームは依然として組み立ての弱さ、攻撃面での効率低下、前線の選手間の連携不足に苦しんでいる。

ヴィニシウスは構想外か？

ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードとの新契約を結んだのと時を同じくして近ごろ調子を落としており、マドリードで広く批判を受けている名前の筆頭に立っている。

「アス」紙は、コートジボワール出身のこの選手が見せているパフォーマンスを受けて、ヤン・ディオマンデに左サイドで主軸としての役割を与えるよう求める声が高まっていると指摘した。一方で、ヴィニシウスをベンチに座らせるという案が、ファンやメディアの議論の中で強く取り沙汰されるようになっている。

求められているのはヴィニシウスに関することだけにとどまらない。「アス」紙は、ベルナルド・シウバがより大きな役割を得るべきだと見ており、特に大一番においては、レアル・マドリードの中盤により多くの創造性とチャンスメイクをもたらせる選択肢の一つだとしている。

また、カルロス・エスパイにより多くの出場時間を与えるよう求める声も高まっている。この選手は今シーズン、エスパニョールとエルチェを相手に2試合を決定づけたにもかかわらず、モウリーニョは直近のアトレティコ・マドリード戦で彼を起用しなかった。

これは、ポルトガル人監督による攻撃陣の出場時間の管理をめぐる別の疑問も背景にある。特にキリアン・ムバッペがめったに交代でピッチを退かないことから、今後の期間におけるレアル・マドリードの基本布陣のかたちについて、より広範な議論の扉が開かれている。