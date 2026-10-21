19歳のビンダーは、チャンピオンズリーグでアーセナルと対戦する大一番で、ミヒャエル・オリーズに代わってバイエルン・ミュンヘンのメンバーに入る。

オリーズは前週のヴィキング・スタヴァンゲル戦で不要な2枚目のイエローカードを受けて退場し、バイエルンの足を引っ張る結果となった。数的不利となったノルウェーの格下チームは、終盤に3-3の同点に追いついた。

一方、ビンダーは先週末、ダービーのヒーローとして輝いた。レギオナルリーガで行われたバイエルンのリザーブチームと1860ミュンヘンの試合で、アントン・ハインツの先制点をアシストし、自らも2-0とするゴールを決めた。

その後、グリュンヴァルダー・シュタディオンで1860ミュンヘンのファンが陣取るホーム側ゴール裏の前で挑発的に喜びを表し、物議を醸した。バイエルンの有望株は1860ミュンヘンのファンの方へ駆け寄り、左耳に手を当てるしぐさを見せ、さらに膝で滑りながらコーナーフラッグの方へ向かった。

ティム・ビンダーはすでにバイエルンとプロ契約を結んでいる？

ビンダーは、ドイツ最多優勝クラブの下部組織における有望株の一人とみなされている。2019年にブンデスリーガのライバル、アウクスブルクの下部組織から加入した。攻撃では両ウイングでプレーでき、現在はドイツU-19代表の一員だ。

数週間前には2030年までのプロ契約を結んだ。バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは当時、こう語っていた。「ティムには大きな可能性があります。足が速く、ドリブルに優れ、素晴らしい人柄の持ち主です。最近では、トップチームのプレシーズン期間中などに、その才能を証明しました。ティムは、私たちのキャンパスにある優れた成長の機会を体現する存在です。若くして私たちのもとに来て、育成年代のチームで着実に成長を続けてきました。これからもバイエルンで彼とともに歩んでいけることを大変うれしく思います」

Imago



