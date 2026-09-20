レアル・マドリードは、アトレティコ・マドリードとのマドリードダービーで敗れたのに続き、新たな痛手に見舞われた。『ジ・アスレティック』紙のギジェルモ・ライ記者が、ウルグアイ代表のミッドフィールダー、フェデ・バルベルデが左足首の負傷により2週間から3週間の間ピッチを離れることになると報じたのだ。

同記者によると、バルベルデはダービーで韓国代表イ・ガンインからのタックルを受けて負傷したという。この場面は試合中および試合後に大きな論争を呼び、レアル・マドリード側はアトレティコの選手にレッドカードが提示されなかったことに抗議した。

負傷にもかかわらず、バルベルデは試合終了までピッチにとどまり、ジョゼ・モウリーニョも彼を交代させることを決断しなかった。

選手は代表ウィークの中断期間を利用してバルデベバス内でリハビリを続ける見込みだが、ウルグアイ代表のメンバー入りを見送るかどうかは現時点で正式には確定していない。

今回の負傷は、バルベルデにとって重要なタイミングで起きた。彼は今季開幕からモウリーニョの構想において主力の一人となり、8試合すべてに先発出場し、レアル・マドリードの中盤で最も傑出した選手の一人としての地位を確立していた。

報告によれば、モウリーニョは中盤で基本的にバルベルデとオーレリアン・チュアメニのコンビに依存しており、そのためこのウルグアイ代表選手の今後の欠場は、ダービーに敗れてリーガ・エスパニョーラの首位バルセロナに勝ち点6差をつけられているレアル・マドリードにとって新たな試練となる。