レアル・マドリードに新たな痛手が走った。マドリード・ダービーでアトレティコ・マドリードに敗れたのに続き、『ジ・アスレティック』のジャーナリスト、ギジェルモ・ライが、ウルグアイ人MFフェデ・バルベルデが左足首の負傷により2週間から3週間の間ピッチを離れることになると報じた。

同筋によれば、バルベルデはダービーでの韓国人カン・インヒョンによるタックルで負傷したという。この場面は試合中および試合後に大きな議論を巻き起こし、アトレティコの選手にレッドカードが提示されなかったことに対してレアル・マドリード側から抗議の声が上がった。

負傷したにもかかわらず、バルベルデは試合終了までピッチに残り、ジョゼ・モウリーニョは彼を交代させる決断をしなかった。

選手は国際試合による中断期間を利用してバルデベバスでの回復を続ける見込みだが、ウルグアイ代表の招集メンバーから外れることは現時点でまだ正式には確定していない。

今回の負傷は、バルベルデにとって重要なタイミングで起こった。彼はシーズン開幕以来モウリーニョの構想における主力の一人となっており、8試合に出場し、そのすべてで先発を務め、レアル・マドリードの中盤における最も傑出した選手の一人としての地位を確立していた。

報道によれば、モウリーニョは中盤で主にバルベルデとオーレリアン・チュアメニのコンビに依存しており、それがゆえにこのウルグアイ人選手の今後の期間における不在は、ダービーに敗れ、リーガ・エスパニョーラの首位バルセロナに6ポイント差をつけられているレアル・マドリードにとって新たな試練となる。