ヨハン・デルクセンは火曜日の『Vandaag Inside』で、ジャンニ・インファンティーノを痛烈に批判した。彼はFIFA会長がニュージーランド戦の2-2の引き分け後にイラン代表ロッカールームを訪れたことを「大きな不名誉」と断じた。

インファンティーノはイラン代表を称賛し、W杯に出場できたことを光栄だと語った。米国との政治的緊張やトランプ氏の敵対的発言で、イランの出場は長らく不透明だった。

インファンティーノは「ここに来てくれてありがとう。君たちの状況は理解している。だが君たちは何よりも強い。スタジアム全体を一つにし、チーム・メッリの後ろに立った。世界へ力強いメッセージを送り、感謝している」と語り、選手から拍手を受けた。

デルクセンは「インファンティーノを追い出すべきだった」と怒る。「イランは不当に扱われている。アメリカで1試合だけさせてまた追い出すなんて。開催国が自国チームをそう扱うべきではない。」

「インファンティーノはまたカメラを意識してショーを演じていた。私がイラン監督なら『ロッカールームには誰も入れるな。ましてやお前などは絶対にだ』と言っただろう」と、デルクセンはイラン代表のアミール・ガレノエイ監督が初戦後に強硬な姿勢を示すべきだったと語った。

弁護士ヨブ・クノースターは「あの選手たちもイラン政権の犠牲者かもしれない」と述べ、レネ・ファン・デル・ハイプは「100％そうだ」と同意した。しかしデルクセンは「これは政権とは無関係だ」と即座に反論した。

「あいつはそこに立つ資格がない。目立ちたいだけだ」と怒りを露わにした。さらに「カメラが回ればトランプにもへつらう」と付け加えた。