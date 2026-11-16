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デンゼル・ダンフリースは、ネーションズリーグでオランダ代表がドイツに0-5の屈辱的な敗戦を喫したことに激怒している。「チーム全体の失敗だ。今夜の僕たちはひどい出来だった」と主将は試合後、NOSに怒りをあらわにした。

ベルリンでドイツに5点目を決められた後、GKバルト・フェルブルッヘンがオランダ代表の選手たちを集めた。「当然、互いに怒りをぶつけた。こんなことが起きてはいけないし、その思いを口にした」とダンフリースは説明する。

「フラストレーションはあったが、試合は続くから集中を保とうとする。ああいう状況では互いに手を取り合おうとするけど、難しい。僕たちは競り合いで弱すぎたし、広いスペースを与えてしまった。それで相手は攻守の切り替えから危険な攻撃を仕掛けられた」。右サイドバックはオランダ代表の戦いぶりに大きなショックを受けている。

金曜日にギリシャを7-0で破った後、オランダ代表には高揚感が広がっていた。「ああいう勝利の後は良い感覚を持ち越したいものだが、勢いを続けられなかった。単純に不十分だった」

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ダンフリースはドイツ戦での自身のプレーにも厳しい目を向ける。「最初の失点では、僕が少し後ろに下がりすぎて、彼（デリー・シェルハント、編集部注）にスペースを与えすぎた。彼が右利きなのは分かっている。あってはならないことだ。そういうとき、僕は常に自分に正直でありたい」

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「それに、さっきも言ったようにフラストレーションが大きかった。ある時点からは、各ラインの間隔を狭く保とうとした。でも、とにかく良くなかった。ドイツとのアウェー戦は本当に難しい」と、落胆したダンフリースは語った。

ダンフリースはドイツ戦でキャプテンマークを巻いた。正主将のフィルジル・ファン・ダイクと副主将のフレンキー・デ・ヨングが、ともに負傷で欠場していたためだ。

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レアル・マドリーに所属する右サイドバックは、オランダ代表での出場数を82試合としている。30歳のDFは2018年に代表デビューを果たし、長年にわたり主力としてプレーしている。