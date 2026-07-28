デンゼル・ダンフリースが火曜日、初めてレアル・マドリーのトレーニング施設に姿を見せた。新戦力はメディカルチェックを受け、その後にスペインの名門クラブの公式チャンネルでインタビューに応じた。

ダンフリースはレアル・マドリーと4年契約を締結。インテルには約2000万ユーロが支払われた。30歳の右サイドバックは、セリエA王者で合計5シーズンにわたってプレーした。

オランダ代表の新戦力は一連の手続きを終えた後、レアル・マドリーの公式チャンネルで矢継ぎ早の質問を受けた。好きな食べ物は何かという問いに対するダンフリースの答えは意外なものだった。「スリナム料理。タヘルブラット（スリナムの葉物野菜、編集部注）」

リポーターはすぐに、その料理が具体的にどのようなものかを尋ねた。「スリナム料理だよ。説明するのは難しいけど、すごくおいしい」と、ダンフリースは笑いながらインタビューで強調した。

ダンフリースは今週土曜日、レアル・マドリーのユニフォームを着て非公式デビューを飾る可能性がある。ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは、親善試合でフィオレンティーナと対戦する。

オランダ代表のラ・リーガでの初陣は、おそらく8月22日（土）になる。レアル・マドリーはスペインでの新シーズン開幕戦で、エスパニョールの本拠地に乗り込む。