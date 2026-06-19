ダンジュマはヌーリの近況を語った。「一昨日、彼に会ってきた」

アルナウト・ダンジュマが、アブデルハク・ヌーリの健康状態について前向きな最新情報を伝えた。元アヤックスで現在29歳のヌーリは、一歩ずつ回復しているという。バレンシア所属で同い年のフォワードであるダンジュマは、『Het Oranje Café』で、特にヌーリの家族の献身的な姿勢に感銘を受けていると語った。

番組では、カタール戦でカナダ代表イスマエル・コネが脚を骨折した話題も取り上げられ、ダンジュマはこうした事態が選手と周囲に与える影響の大きさを強調した。 「一昨日もヌーリの自宅を訪ねましたが、家族が彼のために尽くす姿を見ると、とても胸が打たれます。多くの人は、それがどれほど意味のあることか気づいていません」と語りました。

「テレビで見るだけでも胸が締め付けられる。だが、彼がトップレベルに戻れるよう、周囲がどれほど努力しているかを間近で見ると、言葉では言い表せない。彼らは血と汗と涙を注いでいる」とダンジュマは語った。

裏で起こる出来事を間近で見れば、誰もがその献身に敬意を抱くと語り、「家族の見守りには言葉がない。私たちはただ拍手を送り、彼の回復を祈るだけだ」と結んだ。

「これは私たち自身にとっても良い教訓だ」とダンジュマは語った。「そこから力を引き出すことができる。誰もが彼のために祈っている。それによって、人生の本質とは何かを改めて実感させられる。」

「彼の家族が彼のためにしていること、そして彼の容体が徐々に良くなり反応も出てきていることを見れば、舞台裏の努力は言葉にできないほど感動的だ。私たちはここに座っていられることに感謝するしかない。すべては言葉では言い表せない。」