ダルウィン・ヌニェスは、サウジアラビアをわずか1シーズンで去る可能性が高まっているようだ。 The Athleticによれば、アル・ヒラル所属のFWにアトランタ・ユナイテッドが関心を示しているという。

同メディアによると、両者の最初の話し合いはすでに始まっている。まだ交渉が大きく進展している段階ではないものの、アトランタ・ユナイテッドはウルグアイ人ストライカーをMLSに迎え入れる可能性を本格的に探っている。ヌニェスが以前プレーしたリヴァプールのあるイングランドでは、すでに「奇妙な移籍」とも報じられている。

クラブ史上最高額の補強であるエマニュエル・ラテ・ラスの退団が間近に迫っており、新たな「デジグネーテッド・プレーヤー」を登録する余地が生まれる。そのため、このアタッカーは予防措置として水曜日の試合メンバーから外された。

ヌニェスは昨年になってようやくアル・ヒラルに加入したばかりだが、早くも退団へ向かっているようだ。27歳のストライカーは、サウジアラビアの強豪がカリム・ベンゼマを獲得した後、チーム内での立場を失った。

昨季、このストライカーは公式戦16試合で6ゴール4アシストを記録した。さらに昨夏のワールドカップでは、2月以来となるウルグアイ代表での公式戦出場も果たしたが、結果的には失敗に終わった。

アトランタ・ユナイテッドが実際にアル・ヒラルからヌニェスを引き抜くことに成功するかどうかは、今後数週間で明らかになるだろう。アメリカのクラブはこのような移籍を実現できるだけの資金力を備えているが、現時点で最終合意には至っていない。

ヌニェスにいくらかかるのかは明らかになっていない。現在、Transfermarktはその市場価値を2000万ユーロと見積もっている。アル・ヒラルとの契約は2028年半ばまで残っている。