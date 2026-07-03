ダラス警察がイブラヒム・ハッサンと警官の口論原因を明らかにした。

2026年ワールドカップ32強戦、本日金曜夕方にダラス・スタジアムで行われるエジプト対オーストラリア戦の直前、ダラス市警察官とエジプト代表監督イブラヒム・ハサン氏との口論を記録した動画が拡散された。

米紙「ダラス・オブザーバー」によると、現場はエジプト代表が宿泊するウェスティンホテルのロビーだった。

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動画：イブラヒム・ハサン氏とファラオズ代表チームのホテル警備員との激しい口論

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事態がエスカレートする中、別の警官が介入し、関係者をその場から離した。動画の最後では、エジプト代表団数名が警官と話し合い、1人が肩に腕を回し収束を図っていた。

ダラス警察は、ホテルの警備員からの通報で対応したと発表した。

ダラス警察の広報は『ダラス・オブザーバー』紙に「動画は確認済みだ。昨日午後、認定証なしでホテルに入ろうとした人物がいると警備が通報し、ウェスティンホテルへ出動した」と語った。

現場は収拾され、警察は代表関係者と面談して懸念を解消した。

広報担当者は、ホテルの警備が指摘した人物がイブラヒム・ハッサン氏であるか、警官の行動が当局の方針に沿っていたかについてはコメントを控えた。