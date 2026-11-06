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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、ヴィニシウス・ジュニオールへの指導方針を説明し、どの選手個人よりもチーム全体の成功を優先すると強調した。AEKアテネ戦で選手を入れ替えた後に語ったモウリーニョ監督は、ブラジル人FWを支えるロッカールームの姿勢を称賛した。

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過密日程の中、モウリーニョ監督が前線の起用を調整

レアル・マドリーが秋の過密日程を戦う中、ジョゼ・モウリーニョ監督がヴィニシウス・ジュニオールの起用について、自身の戦術的な考えを明かした。ブラジル人FWは週半ばの試合に出場し、マドリーはAEKアテネに3-2で勝利。チャンピオンズリーグで白星を挙げる一方、アルダ・ギュレルらチームメイトを休ませることができた。

モウリーニョ監督は、レアル・マドリーがすべての大会で競争力を保つには、長期的な視点で選手を入れ替えることが不可欠だと改めて強調した。

その一方で、先発メンバーの選考は個々の選手の立場ではなく、常にチーム全体の優先事項に基づくと明言した。

どの選手よりもチームを優先

「私にとって最も重要なのはチームだ。選手一人のために、自分の意志でチームに不利益をもたらすことは決してない」とモウリーニョ監督は断言した。

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「ヴィニシウス・ジュニオールが出場できる通常の状態に戻れば、私が起用を判断する。選手たちには一試合ずつ考えてほしいが、監督としては次の試合や、これから続く試合のことを考えなければならない」

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「AEK戦ではヴィニシウス・ジュニオールを起用した。問題を抱えていたギュレルのような選手を少し休ませるためだ」と説明した。

ヴィニシウスの最高の状態への復調を全面的に信頼

モウリーニョ監督は、ヴィニシウスが最高の状態を取り戻せると全面的な信頼を示し、ロッカールームでの支えにも言及した。

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「優れた選手でなければ、どれだけ改善しようとしてもそのままだ。優れた選手にも調子の悪い時期はあるが、普段の状態に戻る可能性は残されている」とモウリーニョ監督は語った。

「アテネでのヴィニシウス・ジュニオールのプレーについて、もし彼ではなく普通の選手だったなら、私たちは皆、良い試合をしたと言うだろう。素晴らしいとまでは言えない。チームも素晴らしいプレーをしたわけではないからだ。私たちはいつも、私をチャンピオンズリーグから敗退させた時のヴィニシウス・ジュニオールを期待している。その姿は確かに存在し、私たち全員が期待している。大切なのは、例外なくチームメイトたちが彼と友情で結ばれていることだ」と付け加えた。

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レアル・マドリー、バレンシア戦に向けて起用の選択肢を準備

モウリーニョ監督は、選手の起用は常にレアル・マドリー全体の結果を最優先に決めると改めて強調した。

「誰を出場させるか決める際には、個人よりもチームが優先だ」と締めくくった。

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レアル・マドリーは、メスタージャでのバレンシアとのアウェー戦に向け、攻撃陣の総力を投入する準備を進めている。