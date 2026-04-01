ダムク病院の開設に先立ち、4人目の患者がジェッダのアハリ病院に入院した

サウジアラビア・ロシェンリーグのダムク戦を控えた中、ジェッダ・アル・アハリのクラブ病院に4人目の負傷者が加わった。

アハリは来週土曜日、サウジアラビア・ロシェンリーグ第27節として、ジェッダのアル・インマ・スタジアムでダムクを迎え撃つ。

サウジアラビアのジャーナリスト、ワリード・サイード氏は自身の「X」公式アカウントを通じて、アル・アハリのDFアリ・ムジャルシが、サウジアラビア代表での活動中に負った怪我を抱えたままチームに復帰したと述べた。

サイード氏によると、このサウジ人DFは医療検査を受ける予定であり、その結果を受けて、今後実施される治療およびリハビリプログラムが決定されるという。

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ムジャルシは、サウジアラビア代表の合宿中に同じく負傷したチームメイトのザカリア・ホサウィに続き、現在アル・アハリで負傷している4人目の選手となった。

また、このリストには、一昨日の月曜日、フランスU-21代表のトレーニング中にチームメイトとの接触により、脚の関節を負傷したミッドフィールダーのヴァレンティン・アタンガナも含まれている。

さらに、トルコ人DFメリフ・デミラルも、3月の直近の国際試合中断期間前に負傷していた。同選手は、2026年ワールドカップ本大会への出場を決めたトルコ代表に招集されていた。

なお、アル・アハリはサウジ・プロリーグの順位表で62ポイントを獲得し、首位アル・ナスルに5ポイント差、2位のアル・ヒラルに2ポイント差の3位につけている。