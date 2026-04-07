月曜日、ヴィテッセ対ヨング・アヤックスの「クークン・カンピオン・ディヴィジ」の試合終盤、ダミアン・ファン・デル・ファールトが騒動を引き起こした。アムステルダム勢が6-1という痛恨の敗北を喫する中、このミッドフィールダーがチームメイトのマーク・フェルクイルと衝突し、緊張が高まった。結局、チームメイトが間に入って事態を収拾することになった。

ゲルレドームで行われたこの試合は、開始早々からヴィテッセに圧倒されたヨング・アヤックスにとって悲劇的な展開となった。ホームチームは、アムステルダムの若手チームが示した驚くほど脆弱な守備を最大限に利用し、圧倒的な強さで楽勝を収めた。 この大勝により、アーネム勢は第4ステージでの優勝の可能性を保った。もしこれが実現すれば、昇格をかけたプレーオフへの出場権を確保することになる。

ヨング・アヤックスのフラストレーションは、試合終盤に明らかに表面化した。ヴァン・デル・ファールトはピッチに立ったばかりだったが、すぐに悪い意味で存在感を示してしまった。彼はマティース・マルシャルクに対して激しいファウルを犯した。それを見たヴェルクイルは苛立ちを隠せず、チームメイトを押しのけて注意し、冷静になるよう促そうとした。

しかし、ファン・デル・ファールトはこれに全く納得していなかった。スタン・テウベン主審に対して拒絶のジェスチャーと短い抗議をした後、彼は明らかにフェルクイルとの対決を望んだ。感情を露わにし、警告するように指を突きつけながら、彼はチームメイトに向かって歩み寄った。 騒動の勃発は避けられないかに見えたが、事態はそこまでには至らなかった。キャプテンのエイブリー・アピアとイーサン・ブテラが素早く反応し、2人の喧嘩っ早い選手を引き離すことに成功したのだ。

この出来事は、何もうまくいかない午後の試合で、ヨング・アヤックスが抱えるフラストレーションを浮き彫りにした。アムステルダムの若手チームは、とにかく早く忘れたいシーズンを送っている。35試合を終えた時点で、彼らはクークン・カンピオン・ディヴィジの最下位に沈んでいる。19位のヘルモンド・スポーツとの勝ち点差は3ポイントだ。

フェルクイルにとって、ヴィテッセ戦は、昨年12月に恋人を亡くして以来、ヤング・アヤックスへの復帰戦となった。このサッカー選手の21歳の恋人は、エデでジョギング中に車にはねられ、病院で死亡した。

車の運転手であるフェーネンダール在住の54歳の女性は、事故後そのまま逃走したが、その夜遅くに自宅で警察に逮捕された。