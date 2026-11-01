2人の攻撃陣は土曜日、ボルシア・ドルトムントと2-2で引き分けたブンデスリーガの注目の一戦でともに前半に負傷し、それぞれ交代を余儀なくされた。スポーツ担当役員のマックス・エーベルルは試合終了直後、「2人とも負傷はやや重い」と語っていた。精密検査の結果、その懸念は現実のものとなった。

サイバリはドルトムントのGKグレゴール・コベルとの競り合いで、右足首の脛腓靱帯を断裂した。25歳のモロッコ人選手はすでに手術を受け、成功している。この種の負傷では通常、3カ月の離脱が見込まれる。ニャブリは左太もも裏の筋肉を負傷し、1～2カ月後に復帰するとみられる。

バイエルン、マイケル・オリーズについては発表せず

一方、バイエルンはマイケル・オリーズについては発表しなかった。24歳のフランス人選手もドルトムント戦で負傷により交代しており、膝に問題を訴えていたという。火曜日に行われるチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦に出場できるかは、まだ分かっていない。

その試合ではサイバリとニャブリに加え、ルイス・ディアスとジャマル・ムシアラの欠場も確実だ。筋束断裂を負ったディアスは11月末に復帰する見込みで、筋繊維断裂のムシアラは早ければ来週土曜日のマインツ戦で復帰する可能性がある。したがって、アトレティコ戦に向けて万全の状態にあることが確実な攻撃陣は、ハリー・ケインとレナート・カールだけだ。

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一方、正GKのマヌエル・ノイアーは火曜日に再び起用できる可能性がある。代役のヨナス・ウルビヒもドルトムント戦で負傷。カーニー・チュクエメカとの競り合いで、相手の膝が顔に当たった。