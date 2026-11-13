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アーセナルのスターGK、ダビド・ラヤは、歴代最高のGK4人を選ぶよう求められると、ためらうことなく伝説的な4人の名前を驚くほどの速さで次々と挙げた。

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現代サッカー屈指のシュートストッパーと広く認められる選手にとっても、歴代最高のGKをわずか4人に絞るのは容易ではない。アーセナルのGKダビド・ラヤは、GOAL FanZoneの一問一答で、歴代最高と考える4人を即答するよう求められた。

この和やかな一幕は、スペイン人GKがキャリアにおける大きな評価を受けた直後のことだった。FIFPROが公表した公式投票データによると、ラヤは世界各地のプロ選手1万278人から選ばれ、2026年FIFPRO男子ワールドイレブンに初選出された。その節目を迎えたばかりのアーセナルの守護神は、自らに先立って道を切り開いたレジェンドたちを、すぐさま挙げた。

現代のスイーパー・キーパーとチャンピオンズリーグの巨人

歴代の名GKを即座に4人挙げるよう求められたラヤは、最初にバイエルン・ミュンヘンのベテランGK、マヌエル・ノイアーを選んだ。ドイツ人GKは過去15年にわたり、ペナルティーエリアの外まで積極的に飛び出すプレーでGKの役割に革命を起こした。FIFPROワールドイレブンに過去4度選出された実績も、その功績を物語っている。

ラヤは間髪を入れず、現在レアル・マドリーでゴールを守るティボー・クルトワの名を続けた。UEFAの大会記録が示すように、長身のベルギー人GKは欧州最大の舞台で圧巻のパフォーマンスを披露し、現代のチャンピオンズリーグを象徴する存在となった。ノイアーと並ぶ、現代の名GKの一人だ。

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イタリアの不朽の象徴とスペインの「サン・イケル」

続いてラヤが選んだのは、ユヴェントスとイタリアの象徴、ジャンルイジ・ブッフォンだった。FIFPROの記録によれば、ブッフォンは同団体の歴史で最も多くの栄誉を手にしたGKの一人で、世界ベストイレブンの候補リストに10度名を連ねた。ゴール前での圧倒的な存在感と、欧州サッカーの頂点で長く活躍した姿は、何世代ものGKに影響を与えてきた。

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最後にラヤは、自身と同じスペイン出身で、ワールドカップ優勝を果たした主将イケル・カシージャスを選んだ。カシージャスは、2005年の創設以来、FIFPROワールドイレブンに選出されたわずか10人のGKの一人であり、その選出回数は実に5回に上る。

瞬く間に決まった歴代最高の4人

単に「歴代最高のGKを4人挙げて」と問われたラヤは、ほんの一瞬で、迷いなく答えた。「ノイアー、クルトワ、ブッフォン、カシージャス」。誰が歴代最高のGKかをめぐるファンの議論は尽きないだろう。だが、ラヤが即答したこの4人からは、タイトル獲得を果たしたアーセナルの守護神が、現代のGK像を切り開いた先駆者と、ペナルティーエリア内に君臨した往年の名手を、等しく高く評価していることが分かる