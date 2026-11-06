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ダヴィド・ラウムはドイツ代表の定位置を失って久しい。ユルゲン・クロップの下では、当面は招集すらされない。さらに、主将を務めるRBライプツィヒでも、放出の対象になっていると伝えられている。

惨敗に終わった2022年のワールドカップでは不動の先発選手だった。2024年に自国開催された欧州選手権では、ダヴィド・ラウムはマクシミリアン・ミッテルシュテットとの争いを制し、決勝トーナメントで先発の座を取り戻した。ワールドカップ予選でもユリアン・ナーゲルスマンの下で絶対的な主力だったが、本大会ではナサニエル・ブラウンに左サイドの定位置を完全に奪われた。

ドイツ代表でのラウムの緩やかな後退は、ナーゲルスマンの後任であるクロップの下でも続いている。新監督は、11月中旬に予定されるセルビア、オランダとのネーションズリーグに向けて24人に絞ったメンバーからラウムを外した。そこには明確な理由があったようだ。

ビルトによると、クロップは招集しなかった理由を伝える電話でラウムの守備を問題視したという。その結果、ブラウンとミッテルシュテットの両者が28歳のラウムより優先された。ラウムが純粋に競技面の理由で代表メンバーから外れるのは3年以上ぶりとなる。2024年10月には長引く足首の負傷で参加できなかった。

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ダヴィド・ラウムは今冬にもRBライプツィヒを離れるのか？

ラウムが不要とみなされているのはクロップの下だけではない。奇妙なことに、主将を務め、なおも絶対的な先発選手であるRBライプツィヒでもそうらしい。ラウムが先発から外れたのは、SVエルフェアスベルクに4-0で勝利した試合だけで、そのときは90分間ベンチで過ごした。ただ、直近のバイエルン・ミュンヘン戦では1-6の大敗を喫し、ラウムも期待に応えられなかった。マイケル・オリーズに、ラウムのスピードと守備の弱点を容赦なく突かれた。

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ビルトによれば、クラブ内部でもラウムのパフォーマンスには厳しい目が向けられているという。契約は来夏に満了するため、RBは低い方の1000万台に当たる適切なオファーがあれば、冬にも主将の移籍を認める用意があるとされる。

週半ばに行われ、マンチェスター・シティに2-3で惜敗したチャンピオンズリーグの試合には、ラウムを視察するためボローニャFCの関係者が訪れていたという。しかし、セリエAで現在9位に位置し、国際大会にも出場していないクラブへの移籍は、ラウムにとって選択肢にならないだろう。

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セットプレーを得意とするラウムは、むしろプレミアリーグへの移籍か、タイトル獲得を狙えるトップクラブへの加入に関心を寄せているという。

RBライプツィヒとの契約交渉について、ラウムは最近、両者の間で長い間話し合いがなかったことを明かした。10月になってようやく「少しずつ動き始めた」と、スカイに語っている。ただし、「踏み込んだ話し合い」と呼べる段階ではないと強調すると同時に、近く環境を変える可能性も示した。

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ハンジ・フリックがダヴィド・ラウムをバルセロナに獲得するのか？

「この先、あと何度契約を結ぶことになるかは分かりません。調子はかなりいいですし、30歳に近づいていますが、まだ数年はプレーしたいと思っています。（中略）もちろん、あらゆることを考える年齢にもなっています」とラウムは説明した。「だから妻も話し合いに加わってもらっています。どこへ行けるのか、それともここに残るのか、と」

スポルトは最近、ラウムにバルセロナ移籍の可能性があると報じた。カタルーニャのクラブでは来夏、あるいは今冬にも左サイドに空きが生じる可能性があるためだ。アレハンドロ・バルデは現在、ハンジ・フリックの下で左サイドバックの3番手となり、ジョアン・カンセロとシャビ・エスパルトの後塵を拝している。そのため、22歳のバルデは年末にも移籍を目指しているという。

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ラウムがドイツ代表に選ばれ、主力となったのはフリックの下でのことだ。また、来夏に移籍金なしで加入するなら、財政難のバルセロナの補強方針にも合う。同じことは、同様に資金繰りが厳しいユヴェントスにも当てはまる。ガゼッタ・デッロ・スポルトによれば、ユヴェントスもラウムに関心を示している。9月末には、同クラブが選手の周辺と非常に良好な関係を築いているとも伝えられた。

こうした厳しい状況の中でも、ラウムには魅力的な選択肢があるようだ。もちろん、代表復帰の可能性も閉ざされていない。クロップもメンバー発表の際にそう強調した。今回の選考ではラウムのほか、カリム・アデイェミやニック・ヴォルテマーデといった有力選手も招集を見送られている。「まさか。誰かに対して門戸を閉ざすなんて、そんなことをすれば我々はどうかしています」。監督は今回外れた選手たちについて、そう語った。

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ドイツ代表、ユルゲン・クロップの招集メンバー：選ばれた選手は？