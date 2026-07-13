ダニー・マッケリーはLinkedInに投稿し、ロブ・ディーペリンク氏の死去を悼んだ。月曜の朝、38歳の審判が急逝した。

「今朝、友人であり同僚、そしてチームメイトであるロブ・ディーペリンクが急逝したという、胸が張り裂けるような知らせを受けました」とマッケリーは綴っている。「その瞬間、世界が完全に止まってしまったようです。」

「もはや他に重要なことは何もない。つい先日、ワールドカップの期間中に彼と話をしたばかりなのに、今や彼はもういない。現実離れしていて、到底受け入れがたい。」

悲しみと驚きで胸が締め付けられる。こんなとき、サッカーも人生も、すべてが相対的だと痛感する。普段気にする多くのことは、一瞬で無意味になる。

「まずは彼の家族、パートナー、友人、そして彼を愛したすべての人々に思いが至ります。この想像を絶する悲しみの時に、彼らに計り知れない力が湧くことを願っています。安らかに眠ってください、ロブ。あなたの存在は、とても恋しくなるでしょう。」

マッケリーはVARとしてディペリンクと頻繁に協力し、米・加・墨開催のW杯にも同行予定だった。

しかし5月、ロンドンで未成年男子への性的暴行容疑で逮捕されたことを受け、FIFAは帯同を見送った。のちに証拠不十分で不起訴となった。