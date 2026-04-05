ダニー・マッケリーが最新情報を発表：地域三者協議体が介入、開始時刻は未定

主審のダニー・マッケリー氏がESPNに最新情報を伝えた。ゴー・アヘッド・イーグルス対PECズヴォレの「アイセル・ダービー」のキックオフは、ズヴォレのサポーターによる禁止されている顔面覆いの着用により延期された。

「現在、サポーターをそのエリアから退去させる作業が行われています。サポーターには顔を覆うものを外すよう求められましたが、それに応じませんでした」とマッケリー氏はESPNに語った。

主審によると、現地運営委員会は決定を下した。「そのセクションからサポーターを退場させなければならない」

両クラブ間で事前に取り決めがあったため、顔を覆うものを着用したサポーターがいる状態で試合を続行することは選択肢になかった。

「PECズヴォレのサポーターは、花火や顔を覆うものを着用せず、節度ある行動をとることを条件として入場を許可されていたと理解している」と主審は説明した。

ESPNの映像では、ズヴォレのサポーターの大部分が顔を覆うマスクを着用している様子が確認できる。「そして今、花火も投げられている。試合中に投げられなかったのは幸いだった」とマッケリー氏は述べた。

主審によると、現時点では試合開始の最終期限は設定されていない。「現在、アウェイ席の観客を退場させているところだと聞いています。その後、選手たちがウォーミングアップを行い、できるだけ早く試合を開始する予定です」とマッケリー氏は述べた。同氏によれば、現時点では試合開始の最終期限は設定されておらず、アイセルダービーのために誰も別の日に再来場する必要がないことを願っているという。