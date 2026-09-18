ダニー・マッケリーが今後数週間、サウジアラビアで笛を吹く。同審判員はチームとともにアラビアン・ガルフ・カップの試合を担当することになったと、KNVBなどが伝えている。

マッケリーは副審のヘッセル・ステーグストラ、ヤン・デ・フリース、VARのエルウィン・ブランクとともに、今大会の欧州代表としてUEFAから指名された。ポルトガル人のジョアン・ピニェイロとそのチームも現地へ向かう。

ガルフ・カップは2026年9月23日から10月6日まで、ジェッダで開催される。湾岸地域の国々を対象に実施されるこの大会には、8か国が参加する。

グループAにはオマーン、イラク、クウェート、開催国サウジアラビアが入り、グループBはアラブ首長国連邦、バーレーン、カタール、イエメンで構成される。

大会期間中に、マッケリーがどの試合を担当するかが明らかになる見通しだ。マッケリー、ステーグストラ、デ・フリースにとっては、2026年ワールドカップでも活動した後の新たな国際任務となる。

43歳の主審はワールドカップで、グループステージのモロッコ対ハイチ、アメリカ対パラグアイ、そして決勝トーナメントのフランス対スウェーデンを担当した。

マッケリーは大会に向けて落ち着いて準備を進められそうだ。というのも、今週末はKNVBからエールディビジの試合を割り当てられていないためである。