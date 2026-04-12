ダニー・ブイスは自チームの選手に完全にうんざりしている。「こんな経験をするなんて、信じられない！」

ダニー・ブイス監督は、MFルカ・トゥンジッチの突然の欠場報告に不満を露わにした。監督によると、トゥンジッチは現在ドイツのどこかにいるという。

「トゥニッチは突然、試合に出られないと連絡してきた」と、フォルトゥナ対NAC戦を前にブイスは怒りを露わにした。「なぜなのか？ 彼はただ『出られない』と言うだけだ。」

「ここ数週間は練習も試合も出ていたのに、ある日突然『もう練習も試合もできない』と言って姿を消した」と語る。パスカル・カンパーマンは、契約問題や移籍話が背景にあると指摘する。

「その可能性は高いですね」とブイス。「最近は取り巻く人が多く、驚くことも多いです」とため息をついた。「彼がどこにいるか？ ドイツではないかと推測しています。」

「内心では苛立ちを覚えている」とヘッドコーチは認める。「最近の選手代理人たちは、選手に対して本当に重要な役割を果たしていると思う。クラブは給与をきちんと期日通りに支払っている。それに対して見返りを期待するのは当然だが、自分からも何かを還元しなければならない。そのバランスが崩れていることがある」

「それでも我々は良いチームだ。そこに集中したい」とブイスは語った。フォルトゥナはNACに勝てばエールディヴィジ11位に浮上する。