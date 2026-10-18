ヘンク・フレーザーは、ダニー・バイスがスリナムサッカー協会を批判したことに驚きを示した。フォルトゥナ・シッタートの監督であるバイスは、前回の代表活動期間中にシロ・ト・ザントが受けた扱いに強い不満を抱いている。バイスによれば、いくつかの約束が守られなかったというが、フレーザーはそれを全くの事実無根だとしている。

「彼は今季が始まるまでの1年半、トップレベルでプレーしていなかった。それなのに、彼がどう扱われたかを見るのは残念だ」。バイスは先日、フォルトゥナ・シッタート対FCトゥウェンテ（1-1）の試合後、ESPN で怒りをあらわにした。

この発言は、スリナムサッカー協会のブライアン・テヴレーデン会長の反感を買った。「バイスはメディアを通じて、コミュニケーションについてスリナムサッカー協会に説教している。ならば、こちらの返答も受け止められるはずだ」とデ・テレグラーフに語った。

「彼の話は事実と違う。9月11日から23日まで、協会とフォルトゥナの間では、メディカルスタッフとも技術部門の責任者とも継続的に連絡を取っていた」と、テヴレーデンは先週説明した。

フレーザーは日曜日、Goedemorgen Eredivisieでト・ザントを巡るこの厄介な問題について語った。「いくつもの点でいら立ちを覚えた。最初から確かに連絡を取り合っていたことは証明できる。まず、その点が不快だ。それにバイスの口調、話し方だ。コミュニケーションというものは、常に双方で行うものだ」

「私がいら立ったのは、最初は『連絡がなかった』と言われ、次には『連絡の仕方が悪かった』となり、今は結局『約束を守っていない』という話になっていることだ」とスリナム代表監督は述べた。

「彼（バイス、編集部注）は自分の考えを誰にでもはっきり伝えたがる人物だ。だからこそ、ブライアン・テヴレーデンには、我々も反論すべきだと言った。黙ってやられるつもりはない。彼の指導の仕方は気に入っているが、私の立場から言わせてもらえば、これは全くのでたらめだ」。フレーザーはバイスの発言について、明確にそう語った。