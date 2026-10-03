フォルトゥナ・シッタートは今季、素晴らしいスタートを切っており、その一因はダニー・バイスにある。指揮官は選手たちの心を的確につかんでいるが、それは決していつも簡単なことではないと、ESPNのカメラの前で語った。

「僕と一緒に仕事をするのがとても難しい人もいる」と彼は切り出した。「それはその人たちだけの問題ではなく、時には少し僕にも原因がある。でも時には、その人たちがどう仕事に向き合うかということでもある」

「ただ、僕とうまくやっている人もたくさんいる。あまり負けなければ問題は少ない。たくさん負けると、すべてが少し居心地の悪いものになる」と率直に話した。

モハメド・イハッターレンやレクインシオ・ゼーファイクら、扱いに独特の注意が必要な選手たちをバイスは率いている。それでも彼は「少し傷のある選手たち」をとても高く評価している。

「僕は双子座なんだ。性格的にね。僕の一面はああいう選手たちに完全に夢中になるし、ほとんど自分の子どものように見ている。彼らは何もごまかさないし、自分が間違っている時は認める。時には一線を越えることもあるけど、そこが好きなんだ。たいていは何か特別なものを持っている選手たちだからね。そういう選手を助けようとするんだ」

「でも時には、壁紙の後ろに貼りつけたくもなる。白髪も増えるし、髪も抜ける。最終的には、彼らが持っている才能を開花させられることを願っている。それが魅力でもあるけど、時には本当に多くのエネルギーを使う。特にそういう選手が何人かまとまっている時はね」

7試合を終えて、フォルトゥナはエールディヴィジで6位につけている。リムブルフ勢がこの位置を維持できるかは、今後を見なければならない。「シーズンの最後にあのプレーオフ圏を実現できたら本当に素晴らしい。でもそのためには、今季まだいくつもの大きな前進が必要だ」とバイスは締めくくった。