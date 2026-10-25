ダニー・バイス監督が、フォルトゥナ・シッタート対エクセルシオールを前に、先週のシャイロ・ト・ザントとのひと悶着を振り返った。リンブルフ州のクラブを率いる指揮官によれば、今週はもうまったく話題になっていなかったという。

先週のNEC対フォルトゥナ・シッタート（2-2）で、ト・ザントは試合終了の約10分前にバイス監督によって交代させられた。指揮官は教え子の態度に明らかに不満を抱いていた。「ほら、歩け。こっちに来い。座って、ちゃんとしろ」とト・ザントに向かって怒鳴り、体をつかんでベンチに座らせた。

「実は、彼とはもうその件についてまったく話していないんだ」と、バイス監督はESPNで笑いながら語った。「誰がどう思おうと自由だ。でも、一番大切なのはシャイロと私がどう思っているか、そして私たちがどう接しているかだと思う。私たちの関係は良好だ。私は彼のためなら全力を尽くすし、彼も私のためにそうしてくれる。それは分かっている。ほかの人たちがどう思うかは……」

続いて、今週この一件を批判したバレンタイン・ドリッセンに矛先を向けた。「今は誰もが何にでも意見を言う。バレンタイン・ドリッセンは誰についても意見を言う。ルイ・ファン・ハールからフィルジル・ファン・ダイクまで、アヤックスをどう運営すべきかについてまで……」

「彼は少しヨハン・デルクセンに似せようとしているが、デルクセンではない」と、バイス監督はさらに手厳しく続けた。「ヨハン・デルクセンは一人だけで、彼はその人ではない。彼はただ『デ・テレグラーフ』の記者だ。だが、どうやら今は誰もが何かについて意見を言わなければならないと思っているらしい。私はあまり気にしていない」

バイス監督が指しているのは、ドリッセンがKick-off-podcastで語った言葉だ。ドリッセンは監督の選手に対する振る舞いを非難していた。「ダニー・バイスはかなり短気だが、選手には手を出すべきではないと思う。彼はそうしなかった」とドリッセンは述べた。

「特定の席に座るよう要求までしていた。相手は赤ん坊ではない。非常に若い選手だが、スリナム代表でもある。その後、彼はそのまま立ち去った」