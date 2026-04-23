ダニー・クーバーマンスは現在、アマチュア審判として活動し、審判への敬意がもっと必要だと語る。オランダ代表の元選手である彼は、司法施設局と共同制作された番組『VERSUZ』でそう語った。

現役を引退したあと、彼は地元クラブのセンターバックとしてプレーし、年齢とともにレベルが下がると、数年前、審判への転身を決意した。

「ベンチに座っているとき、いつも審判を罵っていた。それをみた子どもたちが『それなら自分でやればいいじゃん』と言った。そこで『そうだな、なぜやらないんだ？』と思ったんだ」

番組で自身の審判スタイルを問われると、ゲストのバート・ダニスは「君はすぐに笛を吹くタイプか、それともバス・ナイハウス流——すべてをそのまま進めて、選手同士がボロボロになるまで戦わせる——の方か？」と尋ねた。

「その質問はナイハウスを貶めるものだ。彼はオランダ屈指の優秀な審判なのに、すでに否定的な印象を与えている」

「でも最近はスタイルを修正して、今シーズンは素晴らしい判定をしていた。KNVBからアヤックス対フェイエノールトも任されたが、その試合で負傷した」とクーフェルマンスは続けた。













「とはいえ、事実だ。彼は多くのプレーを見逃す。私はいわば『ナイハウス・ライト』だ」とクヴェルマンスはまとめ、後にナイハウスをエールディヴィジ史上最高の審判トップ5に選んだ。

テーブルにはDJIの刑務官リカルドもいる。彼は「受刑者に物の別の側面を見てもらい、入所時より良い人間になってほしい。それができれば大きなやりがいを感じる」と語る。

審判のようにルールを守り、冷静さを保つ。あなたにその資質がありますか？ あるなら、刑務所職員は天職かもしれません。詳細は「DJIでの仕事」をご覧ください。