ダニー・ウェルベック（35）、イングランドの強豪クラブへ移籍

ダニー・ウェルベックのチェルシー移籍を妨げる可能性があるのは、もはやメディカルチェックだけだ。ファブリツィオ・ロマーノによれば、すべての書類には署名が済んでおり、この移籍におなじみの「here we go」も出されたという。

今年36歳になるイングランド人FWは、2028年半ばまでの契約にサインする見通しだ。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンは、本人が正式な移籍願いを提出したことを受け、退団を認める決断を下した。

チェルシーの補強方針はここ数年、若く才能ある選手の獲得に重点が置かれてきたが、今回はクラブ首脳陣がチームに経験も加えたいと考えていた。

ウェルベックは、まさにその方針に合致していた。42試合のイングランド代表歴を持つこのFWは、プレミアリーグ通算400試合出場を記録しており、昨季もコンスタントにゴールを決めていた。

このアタッカーは昨年、ブライトンでリーグ戦13得点を記録。1シーズンのプレミアリーグでこれほど多く得点したのは、これが初めてだった。

今夏の移籍市場では、モーガン・ロジャーズ（23）もアストン・ヴィラからすでに獲得されている。イングランド人の同選手には実に1億3500万ユーロが投じられた。マルコ・パレストラ（21）にも、およそ6000万ユーロが支払われている。

FWエマニュエル・エメハ（23）とジョバニー・クエンダ（19）の移籍も、以前の段階ですでに成立していた。過去にはアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドでもプレーしたウェルベックが、次なる攻撃陣の補強となる見込みだ。

エメハにとって、ウェルベックの加入は痛手となるだろう。チェルシーにはすでにジョアン・ペドロ（24）、リアム・デラップ（23）、マルク・ギウ（20）、ニコラス・ジャクソン（25）と十分な数のストライカーがそろっており、オランダ人の同選手はチェルシーでまだ1分もプレーしていないにもかかわらず、その将来は早くも不透明になっている。



