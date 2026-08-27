チェルシーは木曜夜、EFLカップの次ラウンド進出を決めた。32強でシャビ・アロンソ監督率いるチームはスタンフォード・ブリッジでリーグ1のルートン・タウンを2-0で下した。ダニー・ウェルベックはクラブでの初ゴールを決め、いきなり重要な役割を果たした。

チェルシーは強力な先発メンバーで臨んだ。ウェルベックを1トップに据え、その後方にはエステヴァン、コール・パーマー、モーガン・ロジャーズが並んだ。オランダ人のエマニュエル・エメハとヨレル・ハトはともにベンチスタート。ハトは後半途中に投入された。

チェルシーは当然ながら本拠地で優勢に試合を進め、いくつものチャンスも作り出した。だが、ルートンのGKジョシュ・キーリーが何度か見事なセーブを見せた。

パーマーやエステヴァンらはシュートを放ったものの、このアイルランド人GKを破ることはできなかった。チェルシーのいら立ちは募り、その様子を敵地まで駆け付けたルートンのファンは大いに楽しんでいた。

待望のゴールは後半開始5分にようやく生まれた。新加入のペップ・チャバリーア（ラージョ・バジェカーノ）が絶妙なクロスパスをエステヴァンに通し、エステヴァンはそれをマロ・ギュストへ流した。フランス人のクロスはウェルベックの頭にぴたりと合い、そのヘディングシュートがネットに突き刺さった。1-0となった。

チェルシーはさらに試合の主導権を握り、終了10分前に勝負を決定づけた。エステヴァンは鮮やかなシザースで対面の相手をかわすと、ルートンのハキーム・オドフィンに当たったシュートがそのまま決まり、2-0となった。

チェルシーはこれで日曜日に目を向けることができる。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンをホームに迎えるからだ。一方のルートンは同日の午後、2カテゴリー下でマンスフィールド・タウンとのアウェーゲームを戦う。