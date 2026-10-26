ダニエル・ファルケ監督、リーズ・ユナイテッド戦で活躍した「最も有望な」ジェームズ・トラッフォードがイングランド代表の正GKになると予想

共有 GOALをGoogleでフォロー

リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督は、エランド・ロードで好スタートを切ったジェームズ・トラフォードについて、いずれ国際舞台の頂点に立つと確信している。この若きGKは、リーズが敵地サンダーランド戦で苦闘の末にスコアレスドローを収めた一戦で、ひときわ目立つ活躍を見せた。

広告

ファルケ監督、トラッフォードの代表での可能性を絶賛

ファルケ監督は、今夏加入したトラッフォードを、現在英国サッカー界で成長を続ける若手GKの中で最も期待を抱かせる存在だと絶賛した。24歳のGKはプレミアリーグのサンダーランド戦で、緊迫した展開の中、相手の攻撃を食い止める重要なプレーを連発。リーズがスタジアム・オブ・ライトから勝ち点1を持ち帰る上で大きな役割を果たした。

ファルケ監督はトラッフォードの将来性にも言及。クラブで今の成長を続ければ、イングランド代表に定着することも十分に可能だとの見方を示した。 ESPNが伝えたところによると、ファルケ監督は「もちろん、私にとって彼は英国で最も将来有望な若手GKだ。いずれイングランド代表の正GKになるだけの可能性も、ほぼすべて備えている。彼はその力を日々、毎週のように我々のために示しているが、これからも続け、安定して発揮しなければならない。彼にはそれができる可能性があるから、今回のようなパフォーマンスを期待している。それでも、彼がいてくれることを我々は皆うれしく思っている」と語った。

スタジアム・オブ・ライトで好セーブを連発

サンダーランドとの引き分けでは、トラッフォードはリーズの無失点を守るため、持てる力を発揮する必要があった。前半にはサンダーランドのFWブライアン・ブロビーのシュートを2度阻止。後半も集中力を切らさず、相手の攻勢が続く中でニルソン・アングロのシュートを防いだ。

マンチェスター・シティのアカデミー出身であるトラッフォードは、当初の移籍金4000万ポンドでリーズに加入した。この金額に驚く声も一部で上がったが、ファルケ監督は、若手GKがチームにもたらす技術面の質に加え、前方でプレーするDF陣に与える心理的な影響を考えれば、多額の投資は正当だったと考えている。

広告 広告

守備陣に安心感を与える自信と存在感

ファルケ監督は、トラッフォードの存在がリーズの守備陣に安心感を与えていると指摘した。最下位から抜け出そうと必死のサンダーランドを相手に、守備陣は何度も試された。指揮官は、土曜日に見せたセーブは彼ほどの実力を持つ選手なら期待できるものだとした上で、同世代のGKとの違いを生んでいるのは、その佇まい全体だと説明した。

Related Topics

次の試合 BOU プレミアリーグ 11:00 LEE 視聴する

ファルケ監督はさらに、「信じられないようなワールドクラスのセーブがあったとは言わないが、良いセーブはいくつもあった。今日も、我々がなぜこれほど彼の獲得を望んだのかを示してくれた。彼が生まれ持つ自信と技術、存在感は、前でプレーする選手たちにも自信を与える。ただ正直に言えば、私は彼に今回のようなパフォーマンスを期待していた。だからこそ、彼の獲得に資金を投じたんだ」と付け加えた。

エランド・ロードのトラッフォードに寄せられる期待

高く評価する一方で、ファルケ監督はトラッフォードに慢心させない考えだ。サンダーランド戦で示した水準は例外ではなく、当たり前のものにしなければならないと強調した。プレミアリーグで8試合を終えたリーズは現在、順位表の上位半分に位置している。2026-27シーズンの残りを戦う上で、堅固な守備を維持することは目標達成の鍵となる。

広告

ドイツ人指揮官は最後に「リーズのGKには、こうした難しいアウェーゲームで、要所要所であのレベルのプレーを見せることも期待している。今日彼が見せたパフォーマンス以下のものは期待していない」と語った。