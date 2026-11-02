ダウダ・ヴァイトマン：メッシやエンバペと練習したパリ出身のストリートボール選手は、いかにしてオランダを席巻しているのか

ダウダ・ヴァイトマン（23歳）はオランダに来た当時、無名の存在だった。しかし今、FCトゥウェンテのMFとして名を知られるようになった。「隠れた逸材」シリーズの今回は、パリで育ったもう一人の才能の歩みを紹介する。

パリは「愛の都」であるだけでなく、世界のサッカーの中心地でもある。フランスの首都ほど多くの才能を生み出す都市はない。前回のワールドカップにはパリやその近郊で育った選手が56人出場し、2022年には30人だった。2026年ワールドカップの出場選手のうち、フランス生まれは計99人に上る。

パリを取り囲む郊外、いわゆるバンリューこそ、サッカーの才能を育む真の土壌だ。サッカー界の大物たちも子どもの頃に地元のピッチで腕を磨いた。キリアン・エンバペは、その最も新しく、際立った例だ。

パリ郊外を含むイル＝ド＝フランス地域に多くの才能が集まる主な理由は、戦後の移民にある。「比較的狭い地域に、信じられないほど多くの才能がいる」と、フランスサッカー連盟のテクニカルディレクター、ユベール・フルニエは『The Athletic』に誇らしげに語った。

アルジェリア、セネガル、マリ、モロッコ。フランスの旧植民地から来た人々のコミュニティーがパリ北部に根付き、近年のフランスの成功に貢献してきた。「何十年もかけて築かれた育成システムです」とフルニエは説明する。

イル＝ド＝フランス地域のクラブ間の激しい競争も、水準を絶えず押し上げている。「選手たちはさまざまなプレースタイルに触れます」とフルニエは続ける。「それが創造性を刺激し、リヤド・マフレズ、ラヤン・シェルキ、ウスマン・デンベレのような唯一無二の才能を生み出すのです」。

スポーツ施設への投資も重要だ。2018年のワールドカップ優勝メンバーであるポール・ポグバは2016年、パリに才能が豊富な理由をこう説明した。「サッカーしかないからだ」

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「学校にいても街にいても、誰もがサッカーをしたがる。だから、くだらないことをせずに済む。毎日がサッカー、サッカーだけなんだ」。若者たちを形づくるのは、この地域の貧しさから生まれた考え方でもある。

「彼らはサッカーで生計を立てたいと思っています」とフルニエは言う。「何としてもプロになりたいのです。暮らしやすい場所ではありません。月末までの生活費をやりくりするのに苦労する家庭も多く、子どもたちもそれを知っています。成功するために全力を尽くす。その考え方が違いを生むのです」

才能ある子どもたちの親も、プロへの道を切り開くためにあらゆることをする。例えばポール・ポグバの父親は、子どもたちが使うボールに空気を入れすぎることで、より強く蹴らざるを得ないようにしていた。

オランダのエールディヴィジにもパリ出身の才能がやって来る。バンリューで育ったアルジェリア人のアニス・ハジ・ムサは、ベルギーを経てオランダへ渡り、フィテッセで輝いた後、現在はフェイエノールトで活躍している。

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「典型的なバンリューの選手です」と23歳のダウダ・ヴァイトマンは説明する。彼もパリ郊外で技術を磨いた。「放課後はそればかりでした」と『NOS』に振り返る。「屋内でも屋外でも、バンリュー同士で対戦する。あそこには優れた選手が何百人もいます。僕も自分より才能のある子たちとよくプレーしました」。

「さまざまな文化が混ざり合う場所です。アフリカ系の子も、アラブ系の子もいる」。ヴァイトマンは子どもの頃、そのすべてを経験した。彼の姓からは、パリの中心部もフランスも連想しにくい。「母はドイツ人です」と、このMFは『Tubantia』に説明する。パリ19区で生まれ、その後、郊外に引っ越した。

「姉と僕はパリで母に育てられました。母と姉は今もそこに住んでいます。僕が母の姓を名乗っているのは、父が幼い頃の僕たちを認知せず、僕が4歳になるまで僕たちの生活に関わっていなかったからです」

12歳でPSGに加入したが、何度もやめようと思った。「レベルが非常に高かった。多くのことを諦めなければならなかったし、家族が恋しかった。コロナ禍はつらく、けがもしました。普通の仕事に就いたほうがいいのでは、と自問していました」

それでも踏みとどまり、リオネル・メッシ、エンバペ、セルヒオ・ラモス、ネイマールと同じロッカールームに身を置いた。「テレビでしか見たことのなかったスーパースターたちです。そこにいるのは練習するためで、見とれるためではありません。でも、子どもにとっては簡単なことではないんです」

3年前にオランダのヴァールヴァイクへ来たとき、彼を知る人はほとんどいなかった。RKCはトリノから彼を獲得した。

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「PSGの下部組織からトップチームに上がるのは、ほぼ不可能です」とヴァイトマンは説明する。「フランス3部のクラブへレンタルで出そうとしていたところに、トリノから話が来ました」

だが、幸運な選択ではなかった。「何もかも、いかにもイタリア的でした」とため息をつく。「聞こえのいい言葉に大きな約束。でも、具体的なものは何もありませんでした。トリノは僕をセリエCに行かせたがっていましたが、僕は望みませんでした」

RKCから連絡が来ると、決断は早かった。「代理人から突然電話があり、『オランダに君を欲しがっているクラブがある。RKCだ』と言われました。僕は『どこ？』と聞きました。聞いたこともなかったんです。ネットで調べると、中位でシーズンを終えていた。『オランダのリーグは評判がいい。挑戦してみよう』と思いました」

昨年、フランス人の彼がフロールシュ・フェステでお披露目された際には、欧州の強豪であるトゥウェンテのファンも驚いた。ヴァールヴァイクでは、決して目立った活躍をしていなかったからだ。

「10ゴールも10アシストも記録していませんでした」とヴァイトマンは認める。だからこそ、トゥウェンテから連絡が来たときにはあっけに取られた。「衝撃でした。『どこ？ FCトゥウェンテ？』と。『あり得ない。昨シーズンはほとんどプレーしていないし、今は2部のクラブにいる僕に、どうしてトゥウェンテが興味を持つんだ？』と言いました」

「長い間、目立たなかったのも無理はありません」と、今では理解している。「あのシーズン（2024-25シーズン）は腹部のけがで、11月から5月までプレーできませんでした。それまではいいプレーができていましたが、RKCの成績が悪く、目立てませんでした」

1年後、このMFはフロールシュ・フェステの人気者になった。16試合の出場で、すでに11ゴールに関与している（5ゴール、6アシスト）。先週日曜日にトゥウェンテがエクセルシオールから9得点を奪って大勝した試合では、メンバーにすら入っていなかった。

彼に脚光が当たったのは、自陣ペナルティーエリアのすぐ外でボールを拾い、PSVの守備を突破して冷静に決め、重要な勝利をもたらしたときだ。「走って、走って、さらに走る。このプレーはFCトゥウェンテの博物館に飾るべきだ！」と、NOSの実況担当者は叫んだ。

このゴールを機に、世界的スターたちとピッチに立った日々から数年を経て、彼のキャリアはようやく飛躍しそうだ。パリのストリートで育った新たな才能は成功をつかんだ。いや、あと少しだ。「目標は今もフランス代表です。道のりがまだ長いことは分かっていますが」