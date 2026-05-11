ダヴィ・クラッセンは、来季アヤックスの監督について「すでに多少の情報を入手している」と明かした。月曜夜、Ziggo Sport『Rondo』での発言だ。

先週は「退団候補15人」の噂も流れたが、クラッセンは「情報は耳にするが、真偽は不明だ。ジョルディ・クライフは秘密主義で、すべて内部で処理するから」と語った。

「彼（クライフ）はかなり来季の準備に忙しい。たとえば、監督はまだ決まっていない」とクラッセンは明かし、オスカル・ガルシアの退団を事実上認めた。ただし、アヤックスからの公式発表はない。

続いてユーリ・ムルダーが、来季の最有力候補とされるジローナ監督ミチェルについて尋ねると、クラッセンは「噂は聞くが、僕は知らない」と笑った。

「知っているのは、デリー（ブラインド）が彼について非常に好意的だということだけだ。出場機会がなかった時でさえ、彼はミチェルについて好意的だった。それは非常に前向きなことだと思う」とクラッセンは語った。「よく試合を見ているが、ジローナのサッカーは本当にしっかりしている。」

続いてウィッツェ・ファン・デル・グートがデリー・ブラインドの復帰噂を質問すると、クラッセンは「それは間違いなく良いことだ」と即答した。

さらに来夏も大きな動きがあると見込む。「クライフは多くの選手と別れるつもりだろう。だから新しい選手も入る。彼は忙しくなる」と結んだ。