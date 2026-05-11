ダヴィ・クラッセンは不満を爆発させ、アレックス・クロースを徹底的に叩きのめした

アヤックスはFCユトレヒトに1-2で敗れ、エールディヴィジ5位に後退した。試合後、主将ダヴィ・クラッセンはチーム内に不満が溜まっていると語った。

「1、2回結果が出ないことはある。だが毎週続くなら何かがおかしい。十分ではない、それだけだ。サポーターの諦めた表情が最もつらい」とクラッセンは『デ・テレグラーフ』に語った。

「前半は悪くなかったと言うなら、それだけで十分だ。『それほど悪くなかった』というレベルが基準なら、それが今シーズンのすべてを物語っている。基準を再び引き上げなければならない。『時折良いプレーをした』ではアヤックスらしくない」と主将は語った。

33節を終えた今、監督交代がプラスにならなかったと彼は結論付ける。「人間として、監督解任は愉快ではない。私は彼らと働いたし、良い関係だった。チームも責任を感じている。問題があるのは監督だけではないことも分かった」

このMFは責任をマリイン・ビューカーと特にアレックス・クロースに厳しく問う。「ロケット科学でなくても、チーム編成がおかしいことはわかる。バランスが取れていない。前から気づいていたが、今はどうにもできない。選手を手放せるのは移籍期間だ」

「あらゆるものが足りない」とフラストレーションを募らせるクラッセンは続ける。「質の問題だと言うなら、選手層が貧弱だと言っているように聞こえるが、そうではない。もちろん、これよりずっと優れたチームを私は経験してきた。ここ数年の運営方針のせいで、我々はこのような状況に陥ってしまったのだ」

「選手としてアヤックスで過ごした中で、今季は最もつらい」と痛切に語った。 「ここ数年、基準が下がりすぎた。これは私たちが知るアヤックスではない。基準を再び上げなければならない。私は失望している。それでも嫌々クラブに行くわけではない。諦めるのは簡単だが、毎日少しずつでも上向くよう努力するしかない。」

新テクニカルディレクターに就任したジョルディ・クライフとも意見を交わし、「クラブを再上昇させたい」という思いは一致しているという。ただし、まずはSCヘーレンフェーンに勝ち、ヨーロッパの大会出場権を失うという最悪の事態を避けなければならないと語った。