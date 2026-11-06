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ACミランのDFダヴィデ・バルテザーギが、フェレンツヴァーロシュに0-2で敗れた失望の一戦を受け、チームのパフォーマンスを痛烈に批判した。この若手選手は、サン・シーロで行われた直近の欧州での試合におけるチームの取り組み方について、厳しい言葉を口にした。

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サン・シーロで露呈した精神面の崩壊

木曜夜のサン・シーロは、ミランがハンガリーのフェレンツヴァーロシュに失意の敗戦を喫したことで、険悪な雰囲気に包まれた。直近の国内での成功を追い風にこの一戦を迎えたにもかかわらず、ミランは本来の姿とは程遠く、試合後にはチーム内部から厳しい声が上がった。欧州の一戦で起用されたバルテサーギは、イタリアの名門が大舞台で力を発揮できなかった理由について、率直に語った。

「データがすべてを物語っている。精神面の問題だ」とバルテサーギは、試合後のミックスゾーンで『Milan News』に率直に語った。若きサイドバックは、重要な欧州の一戦に臨むチームの姿勢に信じられない思いを示した。「あの姿勢でピッチに入ってはいけないと思う。このことについて自分たちに問いかけ、答えを出さなければならない。明日からそうして、同じことが二度と起きないようにしたい」

準備と相手への敬意を巡る疑問

ルベン・アモリム率いるチームが相手を過小評価していたのではないかと疑問視する声も多かったが、バルテサーギは慢心が敗戦の主因だったとの見方を否定した。ただし、立ち上がりの強度の低さは今季最悪だったと認めた。ミランはサン・シーロでの90分間を通じてリズムも主導権もつかめず、アウェーチームの勢いに対抗できなかったことが致命的となった。

「相手を過小評価したとは思わない。もしそう考えていたのなら、非常に、非常に悪いことだからだ」とDFは説明した。チームは以前にも立ち上がりで苦しんできたが、今回は新たな最低点に達したという。「問題は、時として最初から正しい姿勢でピッチに入れないことだ。今年はこれが初めてではないが、今夜が最悪だったと思う。先ほども言ったように、二度と同じことが起きないよう、あらゆることをしなければならない」と付け加えた。

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1週間の前進が水の泡に

ミラノ・ダービーで勝利し、好転の兆しを見せていたミランにとって、この敗戦のタイミングはとりわけ痛い。ダービーの結果がもたらした前向きな空気は、欧州での今回のつまずきによって瞬く間に消え去った。バルテサーギによれば、試合に向けた練習は実りあるものだった。それだけに、ピッチ上での崩壊は指導陣と選手たちにとって、いっそう受け入れ難いものとなった。

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若きバルテサーギは別のメディアに対し、一夜の低調なプレーがミラネッロで積み重ねた数日間の努力を台無しにしたと嘆いた。「正直なところ、自分たち同士で話し合う必要があった。パフォーマンスについては言うこともない。良い姿勢を持たずにピッチに出た。良い1週間だったのに、それを台無しにしてしまった。明日から気を引き締めて取り組まなければならない」と『Sky Sport Italia』に語った。

厳しい現実に向き合う

ミランが立て直しを図るなか、焦点は大会の次のラウンドで待つ厳しいアウェー戦へと移る。バルテサーギは、必要な危機感を持ってプレーし始めるまで「痛い目に遭う」のを待っていてはならないと強調した。また、粘り強さの欠如とセカンドボールを奪えなかったことが、フェレンツヴァーロシュに一晩を通じてミランのミスを突かれる決定的な要因になったと指摘した。

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「相手についても含め、すべて分かっていた。平日の練習も順調で、特にダービー後は良い熱意を持てていた。警鐘が鳴ったのはその後、ピッチ上でのことだ。最初から姿勢が欠けていた。後半はできる限り取り返そうとしたが、できなかった。痛い目に遭うのを待たず、すぐに反応する必要があった」とバルテサーギは締めくくった。