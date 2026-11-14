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アレクサンデル・イサクは、リヴァプールがアーセナルに敗れ、物議を醸したプレミアリーグの一戦を受け、PKを得るためにダイブする必要はないはずだと主張した。ユリエン・ティンバーに明らかにユニフォームを引っ張られた場面でPKが与えられなかったのは誤りだったと、キー・マッチ・インシデンツ・パネルが認定したことを受け、このストライカーが口を開いた。

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プレミアリーグでVARに再び批判

イサクは、リヴァプールが最近アーセナルに敗れた試合を受け、PKを得るためにわざと倒れる必要はないと語った。リヴァプールは2週間前、アンフィールドで0-1の敗戦を喫した。大きな議論を呼んだこのプレミアリーグの一戦を巡っては、今も激しい論争が続いている。

前半、イサクがブラッドリー・バルコラからの危険なクロスに頭で合わせようとした際、アーセナルDFユリエン・ティンバーが露骨にそのユニフォームを引っ張った。この接触は、ペナルティエリア内でのイサクの勢いを明らかに妨げた。

アンディ・マドリー主審はプレーを続行させ、VAR担当のスチュアート・アトウェルも介入しなかった。しかし、その後、プレミアリーグのキー・マッチ・インシデンツ・パネルは、PKが与えられるべきであり、マドリー主審はモニターで映像を確認すべきだったとの判断を下した。

ストライカーの意識はゴールを決めることだけに

イサクは今回、この場面について詳しく語り、その瞬間にはファウルの程度に気づかなかったと認めた。ゴールを奪いたいという強い思いが、ティンバーの不用意なチャレンジに対する自然な身体の反応を上回ったと説明している。

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PKが与えられるべきだったかと問われ、イサクは「振り返ってみれば、そう見えると思う」と認めた。「少し引っ張られているのは感じたけど、後で映像を見たときほど強いとは感じなかった」

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さらに「ゴールを決めることに集中していた。得点を狙いながら、同時に倒れるのは難しい。ゴールに意識が向きすぎていて、あまり気づかなかった」と続けた。

イラオラ監督、選手たちに対応を求める

試合終了の笛が鳴った後、アンフィールドでは不満がはっきりと感じられた。スタッフもサポーターも、判定に強い不満を抱いていた。リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、明らかなファウルを審判に見つけてもらうには、選手たちにもっと簡単に倒れるよう指示しなければならないかもしれないと冗談を口にした。

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しかし、試合後の監督の皮肉を込めた発言とは裏腹に、イサクはわざと倒れるという考えには根本的に反対している。スウェーデンの報道機関『Aftonbladet』に対し、ピッチ上で正直にプレーしたことが不利益につながるべきではないと訴えた。

「大げさに見せたり、わざと倒れたりする必要はないと思う」とイサクは説明した。「もちろん、状況をもっとよく把握できていれば、審判に気づいてもらえるようにしたかもしれない。でも、こういう場面でわざと倒れたり、大げさに振る舞ったりする必要があるとは思わない」

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決定的な判定を下す技術への信頼

キー・マッチ・インシデンツ・パネルの公式判断は、リヴァプールにとってほとんど慰めにならない。アンフィールドのクラブは、競ったプレミアリーグの一戦で重要な勝ち点を落とした。後から誤りが認められても、最終スコアの0-1は変わらない。

それでもイサクは、現在の映像技術によって、いずれイングランドの試合からこうした明白な誤審がなくなることを願っている。選手が守備側の反則を指摘することに頼るのではなく、審判が判定に全責任を負わなければならないと強く考えている。

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イサクは最後に「もしかしたら、それはそれほど重要ではないのかもしれない。こういう場面で決定的な判定を下すためのVARや仕組みがあるのだから」と語った。