ソン、ワールドカップの衝撃を受け、感動的な謝罪で沈黙を破る。

韓国代表主将のソン・ヒョンミンは、グループリーグ敗退を受けファンに公式謝罪し、選手を批判するのではなく応援してほしいと呼びかけた。

この謝罪は、ホン・ミョンボ監督が辞任した翌日に行われた。韓国は土曜の試合結果によりグループ3位となり、ベスト32進出はならなかった。

ソン、 パリ・サンジェルマンのMFイ・ガンインやバイエルン・ミュンヘンのDFキム・ミンジェらを擁し、メキシコ、チェコ、南アフリカと同組だったため、ノックアウトステージ進出が期待されていた。

初戦でチェコに2－1で勝利したものの、メキシコと南アフリカに連敗。他会場の結果次第となったが、最終的には16強進出を逃した。

ソン・フンミンはインスタグラムに長文を投稿し、「どこから話せばいいか分からない。現実から逃げない」と心境を明かした。

韓国代表キャプテンのソンは投稿をこう続けた。「何よりもまず、韓国国民の皆様、そしてサッカーを愛するすべてのファンの皆様に、心よりお詫び申し上げます」。

ソンはさらにこう続けた。サッカーを愛する者として、皆さんがどれほど心を痛め、落胆し、苦しんだか想像するしかない。だからこそ、「ごめんなさい」という言葉だけでは皆さんの失望や傷の大きさを表現できず、むしろ言うことさえ不十分だと感じている……」と語った。

最後にこう結んだ。「再び喜びを届けられるよう全力で戦う。約束は決して忘れない。代表に呼ばれる限り、皆さんが私を必要とする限り、心身ともに最高の準備をする。」