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ロサンゼルスFCのFWソン・フンミンが、MLSには重圧が足りないとするトーマス・ミュラーの見解に公の場で賛同した。元トッテナムのスターは、昇降格制度がないことでピッチ上の緊張感が変わるというドイツのレジェンドの指摘は「的確だ」と語った。

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ソン、MLSの重圧を巡るミュラーの発言に賛同

ソン・フンミンが、MLSには重圧が足りないとするトーマス・ミュラーの最近の発言を支持した。韓国代表FWは、昇降格制度がないことが選手の試合への臨み方に大きく影響するというバンクーバーのスターの見解に同意している。

ミュラー は先週、「大きな重圧がない」ためMLSと欧州のリーグを比較するのは難しいと主張し、議論を呼んだ。記者団に対し、ソンは北米のトップリーグに関するミュラーの見解は「的確だ」と語った。

元トッテナムのソン、熾烈な残留争いを懐かしむ

トッテナム・ホットスパーで長くプレーした後、 2025年にロサンゼルスFCへ加入した ソンは、現在の環境と、絶えず厳しい目にさらされるイングランドのサッカーを比較した。降格の脅威が常にあることで試合に緊張感が生まれ、観戦する側にとっても魅力が増すと考えている。

「MLSは大きくなっていて、ビッグネームも加入している。でも、降格がないから重圧が少ないと感じることもある」とソンは語った。『ESPN』が伝えている。「それは僕にはどうにもできないけど、このリーグを楽しんでいる。ただ、トーマスの指摘は的確だと思う。全面的に同意する。彼はブンデスリーガで素晴らしいキャリアを築いたし、そう言うのは正しいと感じているんだろう」

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「僕がいたプレミアリーグでは、毎週ものすごい重圧がある。結果を出せなかったり、いいプレーができなかったり、チームが苦戦し始めたり、順位表の下半分にいたりすれば、厳しい時間を過ごすことになる。それがより面白くしていると思う」

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ミュラー、守備の「軽率さ」とクラブが背負うものを指摘

この議論のきっかけを作ったミュラーは、北米と欧州の戦術的な違いを分析していた。元バイエルン・ミュンヘンのスターは、トップリーグでの地位が保証されていることで、守備においてより緩く、「軽率な」意識が生まれると示唆した。

「欧州で最下位のチームと対戦すると、彼らは生き残りを懸けて戦う」とミュラーは語った。「制度のために、プレースタイルが少し楽観的というか、守備で軽率になっていると感じることがある。時々物足りないのは、安定感かもしれない。いい時と悪い時の差が大きいんだ」

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ミュラーは戦術面での開放的な傾向に加え、欧州では降格によって人々の生活やクラブの予算、将来の契約が脅かされると指摘した。対照的にMLSでは、苦戦するクラブは深刻な財政的打撃を受けずに再建を選ぶことができる。

MLSの制度変更を求める声

競争の緊張感について懸念を示す一方、ソンとミュラーはともに現行制度の良い面も認めている。ミュラーは、自由な展開の試合では、攻撃面で刺激的なプレーや印象的な個人技が生まれることも多いと述べた。

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それでもソンは、MLSが世界のトップクラスの才能を引きつけ続ける中で、リーグ幹部に自分たちの意見を受け止めてほしいと願っている。ロサンゼルスFCのスターは「MLSにとって最善の形になってほしい。だから、検討して何かできることがあるかもしれない」と締めくくった。