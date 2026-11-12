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2026年ワールドカップでの期待外れの敗退を受け、ソン・フンミンと韓国代表の主力選手たちは、ロッカールーム内で深刻な対立が起きているとの噂を公に否定した。ベテラン選手たちはドーハから連名で声明を発表し、世代間の分断や代表引退をちらつかせたとする報道を否定した。

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韓国代表の主力選手たち、不和の噂を否定

ソンと韓国代表の主力選手たちは、ロッカールーム内で対立が起きているとの噂を強く否定した。代表チームは2026年ワールドカップでグループステージ敗退に終わり、厳しい世論の目にさらされていた。

ベテラン選手と若手選手の間に世代間の溝があるとの報道も出ていた。しかし、ベテラン選手たちは共同声明を発表し、状況を説明するとともにチームの結束を示した。

選手たちは現在合宿を行っているドーハからの声明で、チームとして取り組む決意を強調。次世代の韓国サッカー界を担う選手たちの模範となるため、共に努力すると約束した。

選手たち、代表引退を条件に要求したとの主張を否定

共同声明には、キャプテンのソン、イ・ジェソン、ファン・ヒチャン、ファン・インボム、キム・ミンジェが名を連ねた。選手たちは特に、一部の選手が代表引退をちらつかせたとの主張を否定した。

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選手たちは大韓サッカー協会を通じ、「引退を条件に特定の要求を通そうとしたというのは、まったく事実ではない」と表明。「私たちは長い間、韓国サッカーのために共にプレーしてきた。同じ目標に向かって、これからも共に歩んでいくチームメイトだ」と続けた。

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ワールドカップ敗退で世代間の対立を巡る議論が浮上

内部の緊張の発端は、韓国が2026年ワールドカップで早期敗退したことだった。初戦でチェコに勝利したものの、その後メキシコと南アフリカにそれぞれ0-1で敗れ、敗退が決まった。

余波はすぐに広がり、ホン・ミョンボ監督と大韓サッカー協会のチョン・モンギュ会長が辞任した。その後、ソンらベテランの「92ライン」と、キムやファン・ヒチャンら「96ライン」の世代との間に亀裂があるとの噂が浮上した。

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グループステージ最終戦となる重要な南アフリカ戦でソンがベンチスタートとなり、憶測は強まった。さらに10月の代表活動期間中にも不和を巡る報道が出たことを受け、選手たちは今週、ついに沈黙を破った。

モレノ暫定監督、チームの結束を目指す

ロベルト・モレノ暫定監督は、サウジアラビアとカタールとの親善試合に向けてチームをまとめる任務を担う。モレノ監督は、今回の噂の中心となった選手全員を招集している。