エジプト審判委員会のイサーム・アブドルファッターハ委員長は、ソマリアサッカー連盟からオマル・アルタン主審をエジプトリーグの試合運営に起用したいとの正式な要請を受け取ったことを明かし、この動きに反対する意思はないとしながら、エジプトサッカー連盟の承認を待っていると述べた。

アブドルファッターハはテレビでの発言の中で、アルタンから連絡を受けたものの、それはアハリ対ザマレク戦を担当するためではなかったと語り、次のように説明した。「ソマリア連盟から、エジプトリーグでの審判を要請する正式な書簡が送られてきた。私はそれに反対はしないが、エジプト連盟の承認を待っている。サッカー連盟が承認すれば、できるだけ早くエジプトリーグに彼を迎えるつもりだ」

頂上決戦の主審選定の舞台裏

審判委員長は、エジプトリーグ第6節として10月11日の日曜日にカイロ・スタジアムで行われる予定のアハリ対ザマレクの頂上決戦を担当するスロベニア人主審ラディ・オブレノビッチの選定に至る舞台裏にも触れた。

アブドルファッターハは、委員会が欧州5大リーグの各連盟に打診したが、ドイツ、イングランド、イタリアは主審の派遣を辞退し、ポルトガルの返答は遅れ、しかも対応可能だったのはエリートの陣容ではなかったと説明した。これはスペインの選択肢についても同様だったという。

さらに、自ら何人かの主審と連絡を取ったが、特に欧州チャンピオンズリーグの試合などの予定が入っていたため辞退され、その後委員会はスロベニア人主審に落ち着いたと述べ、同国で最も優れた主審だと評した。

外国人審判に対する立場

アブドルファッターハは審判を擁護し、審判が受ける批判はエジプトに限らず、スペインをはじめとする大国にも及んでいると指摘し、審判はしばしばサッカーというシステムの中で最も弱い環である、との見方を示した。

そして、審判がファンの目に強い存在として映ることは難しいと述べ、スペイン、フランス、イタリアの各リーグは、審判のレベルがどうであれ、自国の試合運営に外国人審判を起用していないと付け加えた。

マフムード・アーシュールをめぐる実情

マフムード・アーシュール主審の件については、アブドルファッターハは、起きたことを最も正確に表現すれば「辞退」だと説明し、アーシュールは当初からメディアの分野で働くことを望んでおり、話し合いを経て委員会への加入に同意した後、最終的な決断を下したと指摘し、その決断を尊重すると強調した。

また、個別のセッションを設けたり、将来的に心理的サポートの専門家を起用したりすることで、審判の精神面を改善する取り組みについても明かし、一部の審判は失意からすでに心理士に相談していると述べた。